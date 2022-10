ANUNCIAN TORMENTAS FUERTES PARA LA PROVINCIA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Córdoba y zonas de Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Catamarca, Chaco y Formosa. El aviso rige para las primeras horas y gran parte de la jornada del miércoles.

Según indicó el organismo, el área de cobertura será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

Recomendaciones

En tanto, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo, seguir las indicaciones de las autoridades locales y tener siempre a mano siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En Santa Fe

Por su parte, la Municipalidad de Santa Fe recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.