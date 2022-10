EMERGENCIA EN SEGURIDAD:TENSOS CRUCES LEVANTARON LA SENSACIÓN TÉRMICA EN LA LEGISLATURA

Afuera llovía. El clima inestable nubló el mediodía en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, hacía adentro del Recinto las discusiones hicieron arder el encuentro del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera Ana Morel, con los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad.

La visita se dio en el marco de la crisis por inseguridad y la polémica en torno a la rendición de gastos por la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario. También participó de la reunión gran parte del equipo de funcionarios del Ministerio.

"VAMOS A EJECUTAR CON ESO EL 100 POR CIENTO DE LA LEY DE EMERGENCIA"

En esta ocasión, se precisó que "en lo que refiere a la Ley de Emergencia el presupuesto utilizado es cercano al 10 por ciento, pero se compraron bienes de uso por el 89 por ciento. Ese porcentaje ya lo tenemos en las 288 camionetas que empezaron a recibirse ayer y en los 5500 chalecos que se entregarán en noviembre. Vamos a ejecutar con eso el 100 por ciento de la Ley de Emergencia".

Discusiones, gritos y desorden

Los principales cruces entre los presentes tuvieron como protagonistas a la funcionaria Ana Morel y legisladores de la oposición. Algunos diputados cuestionaron las formas en las que se expresó la secretaria de Coordinación Técnica.

En un momento del encuentro, se vio severamente ofuscado al presidente de la Cámara de baja, Pablo Farías, quién reprendió que la secretaria explique la manera en la que se "autorizan y analizan los chalecos antibalas".

Asimismo, en un tramo de las alocuciones el desorden fue total. Diputados opositores pedían a los gritos que la secretaria no les "falte el respeto". Mientras tanto, la funcionaria criticaba que no la dejaban "responder las consideraciones y alegatos políticos" que realizaban los legisladores.

"Usted tendría que haber venido la semana anterior cuando vino el Ministro, y sino hubiéramos corrido la fecha. Si ahora llega, no reconoce a los diputados, los interrumpe y nos viene a dar una clase, evidentemente no está ubicada en tiempo y espacio funcionaria", arremetió Gabriel Real (PDP).

Algunos diputados, como Fabián Palo Oliver, se levantaron visiblemente ofendidos y se retiraron del cónclave.

Pedido de renuncia

A pocos minutos de finalizar el encuentro tomó la palabra el diputado Maximiliano Pullaro. Le consultó al ministro de Seguridad si iba a pedir la renuncia de Ana Morel tras lo sucedido en el recinto.

Al respecto, Rimoldi respondió que esa cuestión es algo que deberá considerarse directamente "con el gobernador".

"YO FUI DESIGNADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y ESE MISMO DÍA EL GOBERNADOR TENÍA MI RENUNCIA"

"El ministro dijo lo correcto y siempre fue correcto. Yo fui designada el 15 de diciembre del 2021, y ese mismo día el Gobernador tenía mi renuncia", comentó Morel tras salir de la reunión, en diálogo con la prensa.

"Si no sirvo, me tienen que echar. No presentaré la renuncia bajo ningún punto de vista. ¿Porqué le voy a dar entidad a la oposición?; ¿les convendrá que yo me vaya?", preguntó irónicamente la funcionaria.

La oposición "evidentemente está en campaña"

Finalmente, Morel aseguró que "la oposición evidentemente está en campaña. Yo no tengo perfil político, soy una empleada administrativa. Ellos sintieron que yo soy irrespetuosa pero también fueron irrespetuosos conmigo, yo no tengo porque conocer las reglas de la Cámara".

"ES LA PRIMERA VEZ QUE CADA UNO DE LOS AGENTES TENDRÁ SU PROPIO CHALECO"

"Insisten con conceptos que son mentirosos, y lo explique. Necesitábamos camionetas, pero también necesitábamos que esos vehículos no tengan marca ni concesionario. Somos muy responsables para que ninguna empresa sea amiga ni pariente de nadie", agregó y cerró al destacar la importancia de "las 288 camionetas y los 5500 chalecos balísticos para la Policía. Es la primera vez que cada uno de los agentes tendrá su propio chaleco".