REUNIÓN CLAVE POR EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE

UTA y Fatap se reunirán hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación por el reclamo salarial de los choferes que piden un aumento salarial que cubra la inflación e iguale el salario de sus colegas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Ni Nación ni las provincias dieron señales de estar dispuestas a incrementar la partida de subsidios que soporta el sistema de transporte de pasajeros urbanos e interurbanos del interior del país, por lo que el panorama no es alentador.

La semana pasada todo el interior del país, salvo excepciones puntuales como Mendoza, se quedó sin servicio a causa de una huelga de 48 horas. La conducción de la UTA que lidera Roberto Fernández ya tiene mandato para fijar nueva fecha de paro para el caso que las empresas no lleven propuesta a la audiencia de hoy.

Durante la mañana del último viernes, se llevó adelante una nueva entrevista entre los representantes de UTA y los dirigentes empresarios de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) que dejó el conflicto sin resolver. La particularidad de la reunión fue que los representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, no asistieron.

En este marco, el próximo encuentro está pactado para este martes a las 14. Será nuevamente con la presencia de la UTA, Fatap y también insistieron con el llamado al Ministerio de Transporte de la Nación, ente que viene faltando a las últimas audiencias.No hay pronósticos para lo que pueda ocurrir y, de no llegar a un acuerdo, podrían volver a definir un nuevo paro de colectivos. Todavía no hay precisiones respecto de la modalidad y extensión. De todas maneras, hay expectativas de que Nación aumente el flujo de subsidios para asegurar los recursos para el aumento de salarios.