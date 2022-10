COSTA:"LA SALUD NECESITA MAYOR PRESUPUESTO"

“Sin dudas que el mural es un lindo reconocimiento, que está lleno de simbolismos de lo que significaron estos años de pandemia, no solo para el personal de salud de Santa Isabel, sino también para los terapistas de Venado Tuerto, los ambulancieros, los enfermeros y todos los médicos que dieron la batalla en cada una de las localidades”, manifestó Costa.



El mural en cuestión fue realizado por Alejandra Famá y se encuentra en calle General López, entre Sarmiento y San Martín.



Por otro lado, Costa se mostró molesto por la situación pos pandemia del sistema de salud: “La pandemia no ha cambiado nada. El Gobierno Provincial solo hizo un reconociendo monetario que no fue sostenido en el tiempo. Los hospitales de las pequeñas localidades no podemos garantizar guardias mínimas y no contamos con el presupuesto necesario para afrontar ese tipo de gastos”, anunció.



Y agregó: “En Santa Isabel apelamos a la buena voluntad del gobierno local de Pablo Giorgis que nos brinda fondos para sostener el hospital, pero no puede ser que la salud dependa de la buena voluntad ni de la buena administración de los municipios y comunas, ¿Qué pasa si la Comuna no tiene dinero?”.



“La pandemia puso de manifiesto la importancia de la salud pública. Todos los ciudadanos fueron atendidos en igualdad de condiciones. Ahora necesitamos que el reconocimiento se traduzca en obras de infraestructura y en mayor presupuesto. No podemos jugar con la salud de la gente”, sentenció Costa.

Escucha la nota aqui: