DETECCIÓN GRATUITA DE HEPATITIS C EN DISTINTOS EFECTORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud provincial informó que se lanzó la campaña nacional de concientización y detección gratuita de Hepatitis C. Los efectores públicos que participarán son el hospital “J.B. Iturraspe” junto al Cemafe (en la ciudad de Santa Fe), el Samco “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela y el Samco de Carlos Pellegrini. También harán lo propio clínicas y sanatorios del sector privado.

De estas actividades, que se llevan adelante en el marco del Día Internacional de la Hepatitis C que se conmemoró el 1 de octubre, participan 70 hospitales de 19 provincias argentinas. Durante todo este mes brindarán información, asesoramiento, realizarán testeos gratuitos y acompañarán con seguimiento los casos que den positivo.

La campaña es organizada por la Asociación Civil Buena Vida, el Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto “Dr. Carlos Malbrán” y el Rotary Club de Buenos Aires, y cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Hepatología.

Participan hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca -entre otras ciudades de la provincia de Buenos Aires-, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

TURNOS PARA TESTEOS

Durante todo octubre, hospitales públicos y privados de todo el país ofrecerán información de concientización sobre el impacto de la enfermedad y brindarán turnos gratuitos. Los interesados mayores de 18 años en realizarse el test para detectar la infección por hepatitis C con pruebas rápidas que dan el resultado en 30 minutos, pueden anotarse ingresando en www.testeodehepatitisc.com.ar o a través del 0800-220-0082, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Con ese turno, se accede a la realización de un test que consiste en una pequeña extracción mínimamente invasiva de unas pocas gotas de sangre a través de un pinchazo en el dedo, similar al de la medición de glucemia. En caso de dar positivo, la persona podrá agendar la realización de estudios complementarios para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento.

Asimismo, quienes se realicen el testeo reciben información para compartir con su entorno y contribuir a la concientización de sus familiares y amigos.

Esta es una enfermedad crónica que puede generar consecuencias graves. Se la considera una epidemia silenciosa porque no suele generar síntomas, por eso más de la mitad de las personas que la tienen lo ignora. Sin embargo, es posible curarla en 8 a 12 semanas con medicamentos por vía oral, prácticamente sin efectos adversos y que están cubiertos tanto por el sistema de salud privado como público.

Es fundamental la detección precoz para poder comenzar los tratamientos a tiempo, antes que la enfermedad ocasione un daño irreversible y pueda poner en riesgo la vida del paciente.

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD

Es posible que muchas personas sientan que no estuvieron en riesgo de haber contraído hepatitis C, por lo que, erróneamente, no consideren necesario sacar un turno y testearse, pero las vías de propagación la enfermedad son tan variadas y habituales que cualquiera puede haber estado expuesto al virus, por ejemplo, a través de las siguientes maneras:

>> Contacto con sangre o productos sanguíneos infectados (en transfusiones).

>> Procedimientos dentales o quirúrgicos sin la esterilización adecuada.

>> Lesiones con elementos cortopunzantes como agujas o jeringas.

>> Compartiendo afeitadoras o cepillos de dientes.

>> Utilización de canutos para consumir drogas.

>> Tatuajes o piercings con instrumental mal esterilizado.

>> Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.