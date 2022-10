LOS DOCENTES DECIDEN HOY SI ACEPTAN LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Este jueves, a las 10:30, AMSAFE realizará la asamblea provincial que determinará la continuidad o no del conflicto docente. Los maestros de escuelas oficiales votan por la aceptación de la nueva oferta del gobierno o el rechazo, con paros que van desde las 48 horas hasta por tiempo indeterminado.

Cabe recordar que los docentes recibieron descuentos por los 11 días de huelga de agosto con quitas de entre 30 mil hasta 40 mil pesos. En la reunión, los interlocutores de la Casa Gris también propusieron a AMSAFE el blanqueo de sumas no remunerativas de los años 2020/2021 al mes de octubre, el concurso cargos directivos y de nivel superior, y la creación de 1.237 cargos a incorporarse en la plantilla docente.

Las cinco mociones en el departamento La Capital

-La moción 1 propone aceptar la oferta salarial.

-La moción 2 establece paro por tiempo indeterminado en rechazo a la propuesta.

-La moción 3 propone el rechazo con dos paros de 48 horas (los días 12 y 13, y 18 y 19 de octubre)

-La moción 4 propone aceptar la propuesta y realizar jornadas semanales de visibilización.

-La moción 5 plantea hacer un paro de 72 horas rotativas e indeterminadas comenzando el 12 de octubre.

Las mociones de AMSAFE Rosario

En la asamblea del departamento Rosario realizada ayer surgieron seis mociones para votar en las escuelas, cinco de esas propuestas proponen el rechazo de la oferta gubernamental y van por una profundización del conflicto, incluso con posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. La única propuesta de aceptación es "en disconformidad".

Los docentes rosarinos votarán hasta las 22 de hoy para elegir entre las siguientes mociones:

- Moción 1: Rechazo. Paros activos de 48 horas los días 12 y 13 de octubre, y de 72 horas los días 18, 19 y 20.

- Moción 2: Aceptación en disconformidad

- Moción 3: Rechazo. Paro activo de 72 horas los días 12, 13 y 14 de octubre y de 72 horas los días 18, 19 y 20.

- Moción 4: Rechazo. Paro por tiempo indeterminado, a partir del martes 11 de octubre. Moción 5: Rechazo. Paro de 48 horas para el 12 y 13 de octubre.

- Moción 6: Rechazo. Paro activo indeterminado de 1 hora por día y por turno.

Luego de la votación, se realizará la asamblea provincial, prevista para el jueves. En ese ámbito, todas las mociones de rechazo se unifican detrás de la que más votos obtenga, indicaron fuentes de Amsafé..

La propuesta completa

Salario:

Devolución del total de los importes descontados de los haberes del mes de septiembre y la no realización de descuentos en los haberes de octubre con motivo de las medidas de fuerza realizadas.

Pago por planilla complementaria. El pago de los conceptos de devolución de descuentos y aumento salarial se efectivizarán el día 14 de octubre de 2022 por planilla complementaria.

Un 39% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el siguiente detalle:

-A partir de septiembre 2022 un incremento del 20% (Se adiciona 12% al 8% decretado);

-A partir de octubre 2022 un incremento del 7%;

-A partir de noviembre 2022 un incremento del 7%

-A partir de diciembre 2022 un incremento del 5%.

Cláusula de revisión: El día 1° de diciembre del corriente año, las partes se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias.

Blanqueo del salario: Completar el cronograma iniciado por Decreto N° 293/22 de transformación en cifras Remunerativas y No Bonificables, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables otorgadas en los años 2020 y 2021, que se efectivizará 100% en el mes de octubre del presente año.

Condiciones de trabajo

- Ofrecer a traslado las vacantes de niveles inicial y primario y modalidad especial que se producen al liberarse al 30/06/2022 las tareas diferentes definitivas.

- Convocar a concurso de ascenso directivo con instancia de formación previa.

- Convocar a concurso en el Nivel Superior estableciendo un orden por carrera.

- Creación de 1237 cargos docentes y las horas cátedra necesarias para reforzar la planta escolar.

- Mesas Permanentes de Trabajo: Escalafón de suplencias ESI.