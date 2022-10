SE VIVIÓ UNA VERDADERA NOCHE ROJA

Ante un importante marco de público que acompañó la alegría del plantel de un ascenso merecido a la primera divisional “A”, se llevó a cabo en el cuartel de Bomberos Voluntarios una cena show con autoridades que dijeron presentes, entre ellas el presidente de la Liga Venadense Jorge Bournot y el intendente de nuestra ciudad Norberto Gizzi; que hicieron entrega de medallas a los jugadores y placa de reconocimiento a la institución de Barrio Sur.

También hicieron un presente a Mauro Canavese, capitán y fiel jugador desde sus comienzos hasta hoy, en el club.

Durante la noche, hablaron a los presentes distintas personas de las cuales le brindamos un simple extracto de lo dicho :

Fernando Reali (director técnico)

“Antes que nada agradecer a todos los que están presentes hoy acompañando a los verdaderos partícipes de este ascenso que son todos ellos. A todos por igual, que merecen el reconocimiento, los aplausos y dándoles las gracias por hacer sentirnos como hinchas en una alegría enorme. Esto es todo por ustedes así que muchas gracias.”

Gustavo Sartori (ayudante de campo)

“Estamos en el mejor momento del club en lo que lo pasamos como hinchas, veo mucha gente. El día que arrancamos en cancha de Centenario éramos dos y nunca imaginamos que cuando terminara este sueño, íbamos a ser más de 400 personas.

Agradecerle a los jugadores que son todos los que se llevaron el mérito, de mi parte a la familia, a una persona que es la que confió desde el primer momento en nosotros que es el presidente del club Germán Bertón, donde pasamos por momentos buenos, y momentos muy malos y con las miles de diferencias que teníamos lo único que hicimos es ir para adelante, buscar el sueño.

Lo lograron los chicos, no pensábamos que iba a ser tan rápido. Comenzó en el 2012/13 con Fernando tomando mates a las 4, 5 de la mañana y era totalmente un delirio dirigir en la primera y de repente un día se dio.

El rojo está donde nunca se tenía que haber ido.”

Germán Bertón (presidente del club)

“Una fiesta muy importante para la institución, cando tomo la presidencia del club dije que si no nos uníamos como institución iba a ser difícil salir adelante.

Tomamos años de pandemia y los proyectos que teníamos en mente se disolvieron. Ya por el año 2021, luego de muchas charlas pensamos en los proyectos que hoy gracias Dios tenemos un merecidísimo logro como el ascenso a primera división. Y falta más, las infantiles que arrancamos con 20 chicos y hoy tenemos 60, las intermedias no teníamos y hoy hay 20 chicos.

Hoy se nota que el club está verdaderamente unído. Me tomé el atrevimiento de saludar no sólo a ellos sino a todos y cada una de las personas que trabajan en el club porque es la única manera de salir adelante.

Es por eso que jugadores, cuerpo técnico, a esto lo celebré mucho el día del ascenso como hincha y no como presidente del club. Quiero agradecer a la familia de los jugadores que son los que estuvieron siempre detrás del alambrado apoyando este equipo poniéndose la camiseta de Independiente y de eso yo me siento orgulloso.

Agradezco también a la comisión directiva que me han acompañado durante estos tres años durísimos y que gracias al esfuerzo que ellos hicieron hoy tenemos una sede social totalmente renovada con todos los materiales del club, tenemos una cancha auxiliar que siempre soñamos, con riego artificial, estamos terminando el buffet nuevo, renovación de vestuario.

Gracias a infantiles por el servicio, ellos tomaron hoy las riendas para poder cumplirles un sueño a los chicos que es viajar a Corral de Bustos representando a Independiente que hace años no se hacía

Agradezco también el apoyo Municipal y del Consejo en el aporte económico que hicieron en su momento para el fútbol infantil para que los chicos se puedan vestir todos iguales. Hoy el club tiene indumentaria en todas las disciplinas y agradecer el apoyo de año a año tanto en maquinaria como en el fondo de asistencia que es necesario para cada institución de esta ciudad. ”

Jorge Bournot (presidente de la Liga Venadense)

“Primero quiero felicitar al plantel, cuerpo técnico, a los directivos, a todos los integrantes y colaboradores por este merecido ascenso. Los invito a que sigan trabajando tanto deportiva como institucionalmente, muchas gracias por la invitación y feliz por compartir este lindo momento.”

Norberto Gizzi (intendente municipal)

“Quiero felicitar a la comisión directiva del Club Independiente, a la sub comisión de fútbol, a los jugadores, al cuerpo técnico. Realmente es un ejemplo para muchos clubes, no solamente de Villa Cañás sino de la Liga Venadense de que hayan ascendido a la primera división “A” con todos jugadores de nuestra localidad. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con un mérito que hay que reconocer. Y acá está el ejemplo con una cena exitosa, acompañando a la primera división. Con el trabajo de los jóvenes y no tan jóvenes se sale adelante en lo institucional y en lo deportivo como dijo el presidente de la Liga Venadense.

Les deseo lo mejor para el próximo año en la primera división “A”, que con este equipo seguramente viendo lo que estuvieron compitiendo en este año que me dijeron son alrededor de 17 equipos que integran la “B” y no es fácil llegar a ser campeón, realmente es todo un mérito.

Muchas suerte y felicidades para todos.”

Columnista : José Luis Cardozo