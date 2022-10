BUENAS NOTICIAS PARA EL VERDE CAÑASEÑO

Studebaker estará acompañado junto a Sportivo Rivadavia en la disputa de este torneo 2022/23 que otorgará cuatro ascensos al Federal “A”.

El día martes próximo pasado el consejo federal dio a conocer el fixture, forma de competencia y reglamento.

Los equipos que representan nuestra Liga estarán en la zona nueve de la región litoral sur donde hay treinta y dos equipos participantes divididos en cuatro grupos de cuatro equipos y seis de tres equipos.

Completa el grupo de Studebaker y Rivadavia, el Club Social Deportivo y Mutual Olimpia de Santa Teresa representando la Liga Deportiva del Sur.

El cronograma de partidos será el siguiente :

Fecha 1 (Domingo 16 de octubre)

Studebaker vs Rivadavia quedando libre Olimpia

Fecha 2 (Domingo 23 de octubre)

Olimpia vs Studebaker quedando libre Rivadavia de Venado Tuerto

Fecha 3 (Domingo 30 de octubre)

Rivadavia vs Olimpia quedando libre Studebaker

Fecha 4 (Domingo 6 de noviembre)

Rivadavia vs Studebaker quedando libre Olimpia

Fecha 5 (Domingo 13 de noviembre)

Studebaker vs Olimpia quedando libre Rivadavia

Fecha 6 (Domingo 19 de noviembre)

Olimpia vs Rivadavia quedando libre Studebaker

Otros equipos representativos :

En los demás grupos los equipos representarán a la Liga de Fútbol Paraná, Liga Federalense, Liga Paranaense, Liga Diamantina, Liga Concordiense, Liga Departamental Colón, Liga de Concepción del Uruguay, Liga Departamental Gualeguaychú, Liga Rafaelina, Liga Esperancina, Liga Departamental San Martín, Liga Cañadense, Asociación Rosarina, Liga Santafesina, Liga Regional Paivense.

Forma de juego para seguir avanzando en el torneo :

En la primer ronda se disputará con sistema de puntaje en partidos de ida y vuelta todos contra todos.

Clasificarán el primero y el segundo de cada grupo para la segunda rueda que se jugará entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre integrada por deiciséis clubes y será por eliminación directa en partido de ida y vuelta.

Luego se dará inicio a la tercer rueda con ocho equipos ganadores desde el 11 al 18 de diciembre, similar a la rueda anterior de eliminación directa a doble partido.

Ya definidos los cuatro equipos clasificados seguirá la metodología de eliminación directa a jugarse de ida y vuelta por la cuarta ronda a disputarse entre el 8 de diciembre al 15 de enero.

De esta forma quedarán dos ganadores para la quinta etapa del 22 al 29 de enero con la misma metodología de eliminación directa a “doble partido” clasificando a la etapa final.

Columnista : José Luis Cardozo