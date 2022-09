INDEPENDIENTE SUB CAMPEÓN LIGUERO

A pesar de no obtener el campeonato, el plantel de la dupla Reali - Sartori se mereció ser el segundo mejor equipo de la divisional "B".

Empató en su casa en dos y tuvo que esperar una semana para definir en Sancti Spíritu.

"La Garra" cómo le llaman a Sportivo le ganó por la mínima diferencia a Independiente y logró el título de la "B".

A éstas instancias definitivas ya habiendo logrado los dos equipos el ascenso a la "A" el que ganaba era el campeón, y en caso de empatar, jugarían un tercer partido en cancha neutral.

Emiliano Romero a los dieciséis minutos de la primera parte abrió la cuenta que cerró los noventa minutos de juego.

Independiente tuvo oportunidades ? Si las tuvo, con tiros que estuvo atento el uno de Sportivo Leandro Hernández, pelotas que no entraron como una que pega en el travesaño y ya en la segunda etapa un tiro desde los doce pasos que Paulilli no pudo definir.

Sportivo Sancti Spíritu salió campeón pero "la garra", el esfuerzo, el trabajo del año desde los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia merecen un aplauso de pie, porque "los chicos fueron grandes" ante una liga muy pareja y competitiva.

Felicitaciones rojo !!!

El sueño de ascenso está cumplido y el 2023 viene con más alegrías.

Datos oficiales del encuentro...

Formaciones :

Sportivo Sancti Spíritu

1- Leandro Hernández

2- Juan Lapietra

3- Germán Grecco

4- Leandro Semino

5- Lucas Pérez

6- Luis Rosales

7- Claudio Fuentes

8- Emiliano González

9- Agustín Quiroga

10- Giuliano Chiambretto

11- Lucas Permuchi

12- Renzo García

13- Franco Biancotti

14- Dylan Barretto

15- Lucas Campos

16- Maximiliano Rossi

17- Felipe Valdovinos

18- Emiliano Romero

DT Alberto Merodio

Independiente

1- Pablo Paulilli

2- Mauro Canavese

3- Bruno Reali

4- Franco Lonfat

5- Nahuel Carini

6- Nazareno Marinelli

7- Maximiliano Aguirre

8- Mauro Blanco

9- Luciano López

10- Ángel Gianetta

11- Tomás López

12- Emanuel Frattini

13- Gonzalo Valdiviezo

14- Federico Valdiviezo

15- Maximiliano Pereyra

16- Ignacio Cabrera

17- Diego Bessone

18- Julián Echeverría

DT Fernando Reali

Gol : 16' 1T Emiliano Romero

Cambios :

Sportivo... Fuentes x Rossi - González x Romero - Permuchi x Baldovino - Chiambretto x Biancotti

Independiente...F.Valdiviezo x Gianetta - Pereyra x Blanco - Bessone x Reali - Echeverría x Carini

Amonestados :

Sportivo... Lapietra, Romero, Chiambretto, Rossi

Independiente...L.López, T.López

Expulsado :

Independiente...Diego Bessone

Árbitro : Julián Espíndola

Asistentes : Juan Serra - Franco Gauna - Pablo Sosa

Columnista : José Luis Cardozo