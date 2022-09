DELGADO SOBRE EL CONFLICTO DOCENTE : "EL GOBIERNO ES HIPÓCRITA"

“Lamentablemente, estamos en un conflicto en el cual el empleador no está cumpliendo con la Ley de Paritaria Provincial y que no escucha a la paritaria nacional que establece un piso y no un techo para las negociaciones provinciales. A nivel nacional la paritaria se reabrió en junio mientras que en Santa Fe recién ahora, y nación ofrece un porcentaje mayor y revisión en noviembre, mientras que Perotti plantea revisión salarial el diciembre”, explicó Delgado.

El delegado de AMSAFE mostró su malestar frente a la información que se brinda desde el Gobierno Provincial, entendiendo que la misma no se ajusta a la realidad: “Dicen que la oferta fue aceptada por algunos gremios y eso es una verdad parcial, porque la Ley establece que el gremio mayoritario es quien acepta o rechaza una oferta. Además, somos el único gremio que toma la decisión de acuerdo a la votación de sus afiliados, mientras que en otros gremios lo deciden dirigentes con afinidad política con Perotti”.

Y continuó: “AMSAFE tiene 50.000 afiliados en toda la provincia, mientras que el resto de los gremios con suerte alcanza a los afiliados que AMSAFE tiene solo en el Departamento General López”.

Las declaraciones se dieron tras la ajustada votación en la que hubo 15477 votos por el rechazo y 14854 por la aceptación de la propuesta. Tras la decisión, el sector de docentes públicos anunció nuevas medidas de fuerza para las próximas dos semanas.

“El conflicto se da porque el Gobierno no tiene voluntad política de negociar. Usa los medios para desinformar a la sociedad y deslegitimar la protesta docente, a la vez que nos extorsiona descontando días de un mes atrás. El Gobierno maneja el tema con una hipocresía absoluta y buscó imponer una propuesta en vez de buscar diálogo y consensos”, sentenció Delgado.