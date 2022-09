STUDEBAKER Y UN MERECIDO APLAUSO DE TODA LA PARCIALIDAD VERDE

No pudo avanzar a instancias semifinales, pero demuestra en cada partido que tiene “un equipo de primera”

El sábado por la tarde, Rosario Central le ganó 2-1 a Studebaker y se clasificó a las semifinales de Copa Santa Fe 2022.

Los goles del triunfo rosarino los anotaron Galo Bernardini y Nelson Ávalos.

Había empatado Madero al comienzo de la segunda parte.

A los 12' se dio la primer llegada destacada del partido para "los canallas". Alarcón abrió a la derecha para González, quien ya dentro del área sacó un fuerte disparo que terminó dando en el travesaño.

Un minuto más tarde, tras una buena jugada colectiva, Gangi asistió dentro del área a Alarcón, quien anotó con una buena definición ante la salida de Barucco.

Sin embargo, el árbitro le cobró incorrectamente una posición adelantada a Gangi, entendiendo que volvía del off side en la jugada anterior, pero ya estaba en ubicación lícita.

A los 16' tras un centro de Avalos desde la banda derecha, la pelota le terminó quedando a González, quien nuevamente sacó un potente disparo que se fue desviado.

Rosario Central, venía buscando abrir el marcador y a los 28' consiguió el gol, tras un buen enganche y pase largo de Alarcón, Bernardini apareció en el área y definió a la salida del arquero para convertir el 1-0.

En el complemento, arrancó con el pie derecho Studebaker, que logra la igualdad con un tanto de Madero, quien empujó en la puerta del área chica un rebote derivado de una tapada de Quinteros a un remate previo de Ibañez.

El conjunto auriazul supo reaccionar del golpe que ocasionó el temprano tanto de los dirigidos por Oyarbide y los 19' el recién ingresado Duré desbordó por derecha y tiró un centro bajo al área. En el segundo palo apareció Avalos para definir y darle el 2-1 a Central.

Cuando iban 28' Rosario Central seguía llegando al campo rival, tenía una nueva chance, esta vez con un tiro libre desde fuera del área de Bernardini, que pasó la barrera y exigió a Barucco a tirarse a su izquierda.

Ya marcando los 48' de esta segunda parte, Duarte se escapó por izquierda de contra y dentro del área, dió el pase a la otra banda para Gangi, quien no pudo llegar a definir cómodo, por lo que el uno verde anuló el remate.

Aún así, teniendo en cuenta que "los canallas" terminaron clasificando a la etapa de semis, Studebaker merece un merecido y excelente aplauso por el comportamiento hacia el rival que no les fue fácil llevarse el pase a la próxima etapa.

Felicitaciones Studebaker por cada detalle en la organización y por el juego mostrado ante un equipo que sigue en la lucha de levantar el trofeo de campeón.

Así salieron a la cancha…

Studebaker :

1- Rodrigo Barucco

2- Marcelo Gerbaudo

3- Mauro Camillo

4- Tomás Ibañez

5- Tomás Gómez

6- Luciano Nant

7- Santiago Gallelli

8- Patricio Madero

9- Khalil Caraballo

10- José Canelo

11- Facundo Canelo

12- Francisco Rovea

13- Carlos Perovich

14- Ariel Cabral

15- Ever Musto

16- Valentín Falchoni

17- Benjamín Lacoste

18- Alexandro Fernández

DT : Diego Oyarbide

Rosario Central :

1- Valentino Quinteros

2- Lucas Fiscalini

3- Thiago Bartalini

4- Mateo Yaszczuk

5- César Amarilla

6- Segundo Agüero

7- Nelson Ávalos

8- Luciano González

9- Santiago Gangi

10- Galo Bernardini

11- Facundo Alarcón

12- Jeremías Atencio

13- Joaquín Galimberti

14- Francisco Dure

15- Alvaro Valdiviezo

16- Lautaro Principiano

17- Lautaro Giménez

18- Gaspar Duarte

DT : José Luis Rodríguez

Estos son los datos oficiales…

Gol : 1T …28´Galo Bernardini – Rosario Central (0x1)

2T …02´Patricio Madero – Studebaker (1x1)

19´Nelson Ávalos – Rosario Central (1x2)

Cambios :

Studebaker…Perovich x Camillo – Musto x Perovich – Fernández x Gallelli

Rosario Central…Galimberti x González – Valdiviezo x Amarilla – Principiano x Alarcón – Giménez x Ávalos – Duarte x Fiscalini

Amonestados :

Studebaker…Nant

Rosario Central…Bartalini

Árbitro : Diego Saracho

Asistentes : Enrique Moreno

Juan Pablo Orellana

Lucas Pedroso

Columnista : José Luis Cardozo