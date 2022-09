EL GOBIERNO NO DICTARA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONFLICTO DOCENTE

A partir del rechazo a la propuesta salarial, los maestros de escuelas oficiales -nucleados con Amsafe- llevarán adelante nuevos paros por 72 horas que, esta semana, están previstos para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de septiembre. Exigen al gobierno “el mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria”. Las próximas medidas de fuerza serán los días 27, 28 y 29 de septiembre.

El conflicto que mantiene el gremio con el Gobierno provincial se profundizó el viernes pasado, luego de una votación dividida de la docencia en la que primó el rechazo. Tras la asamblea provincial, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dejó en claro que los maestros públicos no recibirán el aumento y se procederá a los descuentos por los 11 días de paro de agosto, que rondan los 30 mil ó 40 mil pesos por trabajador.

Asimismo, el funcionario descartó las versiones que hablaban de una posible conciliación obligatoria. "No procede la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio en el marco de la paritaria docente", explicó y dijo que "hoy la decisión del Gobierno es la que se hizo pública" el viernes tras conocerse el resultado de la asamblea provincial de Amsafe, en la que el rechazo se impuso de forma ajustada por 627 votos sobre los más de 30 mil en toda la provincia. El propio Pusineri fue el que indicó que "no se van a liquidar los aumentos establecidos (en el caso de los docentes) y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este 2022”.

En los conflictos laborales el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de dictar una conciliación obligatoria por un plazo determinado durante el cual las partes se sientan a negociar con la cartera laboral como mediadora. Pero en el caso docente, el Ministerio estaría de los dos lados del mostrador, porque a la vez es una de las partes del conflicto.

Por lo pronto, el sindicato del magisterio quedó sólo en la pulseada por un mejor aumento de salario. Los demás gremios -tanto docentes como de la administración central-, aceptaron el 31% de incremento, lo que hará una pauta anual total del 77% a diciembre, con una cláusula de revisión.