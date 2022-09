Un reconocido productor agropecuario sufrió un violento asalto en un campo en Maggiolo, el sur de Santa Fe. A cara descubierta y armadas, 10 delincuentes llegaron en un camión, redujeron a cuatro personas que estaban en el establecimiento y cargaron en el vehículo una “cifra millonaria” en agroquímicos y semillas.

El hecho ocurrió anoche en un establecimiento de la localidad de Maggiolo, en el sur de Santa Fe, perteneciente a David Lacroze. Se trata de un socio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), referente de la Comisión de Carnes de la entidad y empresario de muy buena relación con el expresidente Mauricio Macri.

En abril de 2019, Lacroze fue fustigado en redes sociales por haber tomado él mismo una fotografía de Cristina Kirchner cuando estaba en un avión rumbo a Cuba para visitar a su hija Florencia, que estaba allí. “Nunca conversé con ella de ningún tema y, como figura pública que es y en un lugar público, le saqué una foto. Fue todo el contacto que tuve con ella”, contó en ese momento Lacroze tras ese incidente.

Según contó el productor, ayer, entre las 22 y las 1 AM, un grupo de 10 personas cometió un asalto “violento” en su establecimiento de Maggiolo. Llegaron todas en un camión que usaron para cargar los insumos que estaban en un galpón.

“Entraron a cara descubierta, no les importaba que los reconocieran. Se llevaron agroquímicos y semillas de maíz. Cargaron dos horas en el camión”, indicó.

Lacroze señaló que durante el tiempo que los delincuentes permanecieron en el lugar tuvieron “a punta de pistola” a unas cuatro empleados que se quedaron en el campo. Señaló que otros dos establecimientos rurales de la zona sufrieron hechos de estas características no hace mucho tiempo.

ATAQUE

"Es un asalto muy importante; es una cifra millonaria”, respondió el productor al ser consultado por este medio si tenía una estimación del daño económico sufrido. Todavía no pudo tener un relevamiento pero lo calificó de esa manera.

“Hicimos todas las denuncias con la policía y nos dijeron que van a investigar”, señaló. Lacroze afirmó que hacía público lo ocurrido porque consideraba un “deber cívico” que se de a conocer un episodio como el sucedido.

Según comentó, mientras se fugaban con el millonario botín de agroquímicos, a los delincuentes se les atascó en el guadal de un camino el acoplado del vehículo. Como supuestamente no podían seguir la marcha, quemaron el acoplado. Para Lacroze, más allá de la espectacularidad del hecho, él mismo no le ve ninguna cuestión política atrás o vinculada a la exposición pública que tuvo en 2019.