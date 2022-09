ESCUELA VENADENSE PONDRÁ SONDA CLIMÁTICA A 30 MIL METROS DE ALTURA PARA GENERAR INFORMACIÓN PROPIA

A partir de la participación en una competencia con otras ochocientas escuelas, en la que no ganaron, alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 602 de Venado Tuerto decidieron llevar adelante por sus propios medios el proyecto presentado.

Los alumnos comentaron que se trata de un desafío que conlleva no sólo muchas horas de trabajo, sino que también exige una importante erogación económica. El objetivo es poder elevar una sonda meteorológica a 30.000 metros de altura. Esta sonda permitirá acceder a datos de presión, temperatura, humedad. Cuenta con sensores de GPS y módulos para transmitir radiofrecuencia. También contiene una tarjeta Micro SD y llevará una cámara para grabar la curvatura de la tierra. A partir de un archivo que recibió una compañera y viralizaron entre ellos, de una sonda que subía unos 500 metros surgió el proyecto. Con comprensible entusiasmo, los alumnos comentan que esta sonda supera por mucho la altura de un avión comercial, y aseguran que dejaron el resto de los trabajos prácticos de lado y se dedicaron de lleno a esto. Las horas pasan entre cálculos, teorías pero también risas. Consiguieron patrocinadores que les brindaron elementos como paracaídas, globos, etc. Son pocos los detalles que faltan para culminar este sueño, entre los más importantes, determinar el lugar desde donde se va a lanzar. Para ello hay que tener en cuenta distintos factores especialmente climáticos. La idea, según comentan, es lanzarlo desde algún lugar de Córdoba para que caiga en proximidades de Venado Tuerto o Rufino, allí deben recogerlo para hacerse de la información que haya acumulado. El lanzamiento se prevé para principios o mediados de noviembre. Resulta fundamental destacar que se trata de la primera escuela en Argentina en concretar un proyecto semejante.