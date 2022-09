WHEELWRIGHT: BENJAMÍN GANETTI "UN GOBIERNO PROVINCIAL QUE HOY OLVIDA A LOS HOSPITALES DE PUEBLOS"

Después de salir de una situación sanitaria tan compleja y traumática como fue la pandemia, la ciudadanía pudo reflexionar y valorar sobre lo importante que resultan ser los centros de salud locales, desde los grandes sanatorios y hospitales hasta los más pequeños Samcos de pueblos. De hecho, la propia gestión de Omar Perotti, en más de una oportunidad paralizada ante el avance del “Coronavirus”, llamó a los propios santafesinos y pidió compromiso en reconocimiento de los profesionales de la salud y los centros de atención que no daban abasto.

En esos tiempos de crisis sanitaria, donde era difícil encontrar alojamiento para pacientes, se entendió el rol fundamental de los pequeños hospitales, porque allí está la primera atención para muchos vecinos. Y en esos lugares durante todo el año se encuentran trabajando profesionales de la salud como así también el resto del personal que contribuye al funcionamiento de un establecimiento clave para dar respuesta en cualquier localidad.

Sin embargo, este esfuerzo sobresaliente e impulsado por los trabajadores y los integrantes de Comisión para que los centros de salud funcionen en las pequeñas comunidades, en la “post-pandemia” ya no parece ser una situación de prioridad o de real consideración para el Gobierno Provincial de Omar Perotti, de acuerdo a que en su mayoría, no están recibiendo los fondos necesarios desde el gobierno santafesino para que puedan afrontar gastos vitales.

Esta ausencia del Estado en los samcos, reflejada en el presupuesto mensual de cada nosocomio, hace que automáticamente los servicios de salud se vean afectados en su calidad. Hay hospitales locales que aún están reclamando deudas y partidas extras al Gobierno Provincial de 4 meses atrás; sí, desde mayo que no reciben asistencia. ¿Cómo se solventan?, en su mayoría apelan al ingenio de los integrantes de la comisión para economizar y generar alguna actividad, recaen en la solicitud de tolerancia a sus proveedores y también se sostienen en el acompañamiento económico de la Comuna local.

Descripción de la deuda provincial

Actualmente los samcos reciben una partida provincial mensual para gastos, pero sus valores son tan mínimos cómo irrisorios para hacer frente a los gastos (en los hospitales de pueblos grandes apenas cubren entre el 10 y 15 % de los costos). Por eso, hace tiempo se acordó que los excedentes son rendidos a Provincia y desde el Ministerio de Salud se gestiona un reconocimiento de estos gastos mediante refuerzos de partida; esos aportes extras, que en determinados casos llegan superan el 80% de los gastos, son los que hoy están retrasados desde Mayo y se reclaman por parte de las localidades.

Las Comunas como columnas de los pequeños hospitales

Entre los exponentes de los reclamos, aparecen los presidentes comunales, quienes trasladan la difícil situación que transitan los pequeños hospitales. De hecho, en estos meses de asfixia son los gobiernos comunales el pulmón que abastecen estos centros de salud, pero ya el escenario comienza a ser insostenible.

El presidente comunal de Wheelwright, Benjamín Gianetti, reveló: “El refuerzo de partidas para gastos de funcionamiento de los Samcos, hace cuatro meses que viene con atraso, la última vez que se recibió el depósito fue en mayo. Se agrava la situación de los hospitales locales, que ya de por sí es dificultosa por el impacto de la inflación. Los proveedores necesitan cobrar y no mantenerse a la espera por cuatro meses en un contexto tan cambiante. Los hospitales están esperando que la Provincia les deposite lo que les corresponde”.

“La problemática se agudiza, cuando se observa que antes había otros reconocimientos de gastos de funcionamiento por parte del Estado provincial, y hoy deben afrontarlos por las mismas comisiones de los Samco. Para resumir, no solo hay retrasos en el pago de partidas en el medio de una situación económica inestable, sino también que en la actualidad desde el Gobierno Provincial se les reconoce menos gastos a estos centros de salud”, completó Gianetti.

A su vez, la presidenta comunal de Elortondo, describió la realidad de otro samco de la región: “En el hospital de Elortondo se está pagando con mucho esfuerzo el sueldo a los médicos, los reemplazos de médicos se pagaron muy tarde y las vacaciones las tuvo que pagar la comisión del Samco local porque desde Provincia ya habían avisado que no se harían cargo de los reemplazos por vacaciones. Es decir, esta falta de apoyo provincial a los hospitales está arriesgando los honorarios de los trabajadores”.

“Para traducirlo en números. Desde el Samco por parte del Gobierno Provincial se están recibiendo poco menos de 140 mil pesos para gastos de todo el mes, una partida mensual que se debe aumentar urgente porque estamos afrontando un gasto de casi un millón de pesos entre Comisión Comunal y Comisión del Samco”, resumió la mandataria de Elortondo, para comprender a modo ejemplar lo que ocurre en distintos hospitales del sur santafesino.