Ese avión, que está en Pellegrini y Marcelo T. de Alvear, fue una obra que una familia donó al pueblo.

La hizo don René Santarelli con sus manos, para que la cuidemos en su ausencia. Pero a alguien se ve que le molesta o no le gusta.

A nosotros, a la gran mayoría del pueblo, nos duele ver que rompen, que son violentos, dañinos y que no cuidan las cosas que son de todos.

Pero no bajamos los brazos. A quienes están aburridos y les gusta divertirse arruinando los espacios públicos, les decimos que esto no va a quedar así.

Vamos a recuperar el avión, lo vamos a reconstruir y va a volver a ser lo que era.

Lamentamos dar malas noticias, pero tenemos que hacerlo a veces porque vemos que no cambian.

Los herejes, siguen estando ahí.