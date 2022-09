Con el objetivo de fomentar la responsabilidad sobre la salud animal, la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha diferentes campañas que incluyen castraciones, colocación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios y talleres de educación en instituciones.

En ese marco, este jueves en la sede del Imusa ubicada en Obispo Gelabert al 3900, se anunció que la Municipalidad alcanzó las 35.000 castraciones entre enero de 2021 y agosto pasado.

Estas tareas se llevaron a cabo en los dos espacios permanentes del Instituto Municipal de Salud Animal (el Parque Garay y el Jardín Botánico) como así también en los puestos móviles que semanalmente recorren todo el ejido urbano.

En la ocasión, también se confirmó que el Imusa sumará una tercera sede, en este caso, en barrio La Tablada.

"El objetivo es acercar políticas públicas a través de acciones concretas para que las y los vecinos accedan de manera gratuita a servicios de cuidado de la salud para su animal de compañía. Del mismo modo, se fomenta la adopción responsable", dijeron las autoridades.

Trabajo constante



El secretario de Ambiente y Cambio Climático municipal, Franco Pone de León, anunció la instalación de una tercera sede fija del Imusa en el Distrito Noroeste, en el polideportivo La Tablada. “Ya contamos con dos espacios y ahora la idea es abarcar el noroeste de la ciudad para que las y los vecinos puedan castrar a sus animales de compañía, colocarles las vacunas correspondientes y realizar las consultas necesarias en pos del cuidado responsable”, describió.



Para cerrar, contó por qué se eligió este sector de la ciudad que abrirá sus puertas en octubre. “A partir de un relevamiento que se hizo desde el Imusa, sumado a un pedido de los propios vecinos, decidimos redoblar los esfuerzos y llegar con el servicio a esta zona de la ciudad”. No obstante, aclaró que los distintos dispositivos móviles continuarán recorriendo la capital provincial con la atención correspondiente.



“Estamos muy contentos con esta política pública y con sumar más dispositivos que fortalezcan el accionar del Imusa”, afirmó Ponce de León, quien aprovechó la oportunidad para “destacar el trabajo de los trabajadores del Imusa y el compromiso de los vecinos y vecinas”.



Responsabilidad de todos



La subdirectora del Imusa, Anahí Montiel, destacó “el trabajo que se viene realizando con el cuidado responsable, no sólo en lo que refiere a castraciones, vacunación y atención básica, sino también con niños y niñas en las escuelas, para que cada vez que hagan una adopción sea realmente responsable”.



En esta línea, recordó que los puntos fijos del Imusa, ubicados en el Parque Garay y en el Jardín Botánico, atienden de 8 a 17, mientras que los puestos móviles, lo hacen de 8 a 12 horas. Según comentó, la nueva sede del Imusa a abrirse en octubre permitirá “llegar a los barrios del noroeste porque escuchamos a las y los santafesinos que necesitan un punto más cerca de sus casas”.



“Nuestro deseo es que se corte el maltrato animal y el abandono de los animales. Para ello es necesaria la castración, de modo que haya menos animales en la calle y todos los que no tienen hogar consigan una familia responsable por ellos”, finalizó.