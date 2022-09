“Nosotros entendemos que es importante escuchar a los actores para poder analizar y reflejar las consecuencias de las quemas y determinadas prácticas nocivas para el medioambiente, y obtener información de carácter federal de primera mano”, comentó Toniolli sobre la reunión que tendrá lugar en la ciudad de Rosario.



Y continuó: “Es necesario rever el accionar el Estado en todos sus niveles. Hay una demora enorme de la Justicia Federal en identificar, investigar y encontrar los responsables penales de las quemas. También hay una deuda de los Estados Provinciales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto con el Estado Nacional para generar acciones coordinadas y un trabajo conjunto que ofrezca soluciones en tiempo real”



Sobre la Ley de Humedales: “Hace falta que el Congreso de la Nación pueda aprobar una Ley de Humedales. No hay duda que hay intereses en juego y en este caso intereses muy poderosos. El proyecto de Ley no es prohibicionista, sino que busca regular y establecer reglas claras, donde no se prohíben actividades productivas”, sentenció.

Escucha la nota aquí :