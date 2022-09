ELORTONDO: UN FRANCISCO EN CADA PUEBLO

Y esto fue, por un gesto de él que bien vale la pena que lo conozca la región.

Resulta que una vecina, Clau Chazarreta, vio a Francisco juntando la basura que otros tiraron en la plaza del barrio y en la canchita de fútbol. Se tomó el trabajo de registrar el momento, compartir la foto y remarcar que en la zona hay volquetes para los residuos, pero que no los usan.

Ese momento retratado, dio vueltas por todo el pueblo y para reconocer el gesto por mantener el orden y la limpieza, la presidenta comunal María Isabel Bosco, le hizo llegar una carta y una pelota como presente. El tío de Francisco, Darío, contó en sus redes lo que había pasado y nuevamente Francisco estuvo en boca de todos.

Este miércoles, aprovechando un alto en la agenda, María Isabel recibió a Francisco y a su tío en la Comuna, para charlar sobre todo esto que pasó y para felicitarlo personalmente por esta actitud tan grande.

Pero no todo terminó ahí. Francisco pidió por la colocación de un cartel en esa zona para concientizar a las personas de que no deben arrojar basura en cualquier lugar y sobre todo, para que se respeten los espacios públicos. Así que próximamente, vamos a estar dando otro paso, pero esta vez junto al protagonista de historia, colocando la señalización correspondiente.

Un gesto simple, sencillo y potente, con un montón de enseñanzas para quienes debemos dar el ejemplo: los adultos.

¡Gracias Francisco por tus enseñanzas, tu educación, compromiso y voluntad para cambiar el mundo!