EDUCACIÓN EVALÚA CÓMO RECUPERAR LOS DÍAS DE PARO

De 22 días hábiles, agosto finalizó con solo 12 días de clases. En este marco, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, reveló que el gobierno provincial incluirá en la negociación con los gremios la discusión de cómo recuperar los días de clases que no se dictaron en el mes de agosto debido a las huelgas.

Este martes se reanudaron las reuniones paritarias del gobierno provincial con los docentes públicos y privados nucleados en Amsafé y Sadop, UDA y Amet el sector que se mostró más duro hasta aquí en su plan de lucha por reclamos salariales. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, manifestó que la idea es llegar con una oferta pronto.

Al finalizar el encuentro, Pusineri expresó que conversaron dos líneas de negociación: "Una va a tener que ver necesariamente con lo salarial, porque oportunamente es el objetivo que planteamos al hacer la revisión en el mes de septiembre. Y otra tiene que ver con condiciones de trabajo y con temas que fueron incorporando los gremios, que también tienen su agenda en el Ministerio de Educación".

Así adelantó que la primera definición de esta reunión fue programar otro encuentro el lunes que viene. Sobre el pago o no de los días no trabajados, Pusineri contó que los gremios llevaron a la reunión "un planteo que tiene que ver con el no descuento" y reiteró que "la Provincia tiene una decisión tomada al respecto, que se hizo pública oportunamente", aunque dejó una puerta abierta al señalar que "al ser uno de los temas introducidos en la reunión, formará parte de la negociación que se llevará adelante".

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Cantero, afirmó que al gobierno le "preocupa" la pérdida de los días de clases que se produjo a lo largo de agosto: "Yo quiero destacar que esta es una provincia que ha cumplido todos los acuerdos paritarios, que tiene uno de los mejores sueldos del país y que ha perdido desmedidamente días de clases con estas medidas de fuerza, así que seguramente eso va a entrar también en la mesa de negociaciones", manifestó la funcionaria.

Frente a estas declaraciones, Amsafé y Sadop respondieron que "lo que fue excesivo y desmedido es el tiempo que tuvo el gobierno para convocarnos al ámbito paritario: tendrían que habernos convocado cuando nosotros hicimos la presentación para la reapertura paritaria, el 8 de julio, cuando ya se empezaban a sentir los efectos de la inflación, que superó todos los pronósticos de febrero".