“El hecho ha generado posiciones diversas, muy propias de nuestro país donde reina la diferencia en cualquier situación. Yo creo que estas situaciones de extrema violencia son una alarma y un llamado de atención para toda la sociedad y para quienes tiene responsabilidad de promover la paz social”, mencionó.

“Nadie está exento de estas situaciones. Hoy lo tocó a Cristina Fernández, pero la situación del país y la grieta pueden llevar a políticos de otros partidos, sindicalistas o incluso empresarios a sufrir este tipo de ataques. Todos los partidos políticos tenemos que parar la pelota y ponerle un freno a la violencia”.

Prats no pone en duda la veracidad del ataque, reclama responsabilidad de todos los sectores y llama a debatir ideas.

“Ayer comenzó a circular la posibilidad de que el atacante sea militante del kirchnerismo, como si eso invalidara la gravedad del hecho. No podemos naturalizar estas situaciones que ponen en peligro la democracia y la estabilidad política del país”, manifestó.

“Destaco la responsabilidad con la que tomaron el tema desde gran parte del arco político. No es una cuestión partidaria y valoro que el expresidente Macri, junto con los legisladores del PRO hayan repudiado el ataque. Lo que no podemos tolerar son las expresiones de Patricia Bullrich que no hacen más que alimentar la violencia”, reclamó.

“Por esas cosas del destino la bala no salió y evitó que hoy estemos atravesando una situación de convulsión política que nos abría dejado al borde de una guerra civil. Tenemos que ser responsable y debatir ideas, no personas, debatir que modelo de país queremos y que democracia queremos construir y entender que debemos encontrar consensos en las diferencias”, sentenció Prats.

Escucha la nota completa aquí :