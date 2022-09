AMALIA GRANATA ACLARO QUE " PEDIRA DISCULPAS " SI SE COMPRUEBA QUE FUE UN ATENTADO

Las repercusiones tras el intento de asesinato que sufrió este jueves la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegaron desde todos los sectores políticos, con un repudio generalizado por lo ocurrido y pedidos de esclarecimiento. Aunque no todas las expresiones fueron iguales, como en el caso de la legisladora santafesina Amalia Granata.

Momentos después de lo ocurrido, en plena conmoción nacional, la diputada del bloque Somos Vida calificó la situación como una "pantomima" y consideró que el hecho estuvo "armado".

En una entrevista con UNO Santa Fe, Granata sostuvo que ella no mantiene "ningún discurso de odio" y afirmó: "Si dicen que fue un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes".

La diputada también se expresó en relación con el pedido de Busatto para removerla de la Legislatura y apuntó que "eso no se puede hacer". "Estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos", dijo.

Al mismo tiempo, consideró que el jefe del bloque Justicialista de la cámara baja santafesina debería "instruirse" con respecto a "lo que se puede hacer y no dentro de la Cámara".

Granata calificó el pedido de Busatto como "antidemocrático" y apuntó: "Es como cuando me siento los jueves en la Cámara y escucho los discursos con los que no estoy de acuerdo y no pido ni desafuero ni que echen a nadie".

"Me parece que nosotros representando a un pueblo de diferentes voces no podemos querer echar a alguien porque piensa diferente, por lo que me parece que él se está subiendo a un carro que no lo corresponde", siguió la diputada provincial.

Durante la entrevista también tildó la decisión del legislador como "politiquería barada". "Me gustaría que antes de su preocupación por dichos, que no son ni de odio ni de incitación a la violencia, se preocupe por lo que está pasando en la provincia donde hay chicos con hambre, gente que muere todos los días por delincuencia, inflación, desocupación y todo eso es por su gobierno", dijo.

"Se debe investigar lo sucedido y llegar a la verdad. Todo me parece muy oscuro, sospechoso. Ella tiene doble custodia y no hizo nada, siguió saludando como si nada", agregó.

Finalmente, concluyó: "No le deseé la muerte a nadie ni incité a la violencia a nadie. Simplemente dudo de un hecho que hoy está en la Justica, como ellos siempre repiten que hasta que Cristina no sea condenada, todos son inocentes. Yo, hasta que el hecho no se esclarezca, tengo mi pensamiento. Si me equivoco pediré disculpas, si no, tendré razón".