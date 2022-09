SERGIO APPA : "LOS CHICOS SE PIERDEN EN LA CASA,NO EN LA CALLE"

“El consumo de drogas y alcohol se encuentra en aumento sostenido desde hace tiempo. Los índices son altísimos y se detectan casos de menor edad todos los días. Nosotros trabajamos con niños que se han iniciado en las drogas a los 10 años y a que sus 12 años ya consumían éxtasis o ácido, ambas drogas extremadamente dañinas y más aún a esa edad de desarrollo”, comentó



“El consumo es un camino de ida que, lamentablemente, en muchos casos no tiene retorno. No es fácil recuperarse. Lo más importante y también lo más difícil es aceptar la situación y enfrentarla”, detalló Appa.



Sergio Appa es director del Espacio Ariel que tiene como objetivo la prevención y sensibilización de consumos problemáticos a través de terapia de alto impacto , asesoramiento legal y charlas de concientización.



Sobre su experiencia personal relató: “yo soy un recuperado de las adicciones y puedo contar en carne propia lo complejo y lo que cuesta superar esta enfermedad. Mi casa era un infierno para mí, tenía un padre alcohólico y golpeador”.



“Lo más importante es que la familia y los padres principalmente estén presentes. Los límites y la comunicación son pilares fundamentales. No tiene sentido la presencia física por sí misma si no hay una escucha afectiva y un acompañamiento desde lo sentimental. Muchos padres dicen ´mi hijo se perdió en la calle´ y la respuesta es no, la mayoría de los hijos se pierden dentro del hogar”, sentenció.

Escucha la nota aquí: