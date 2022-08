Perotti sobre el conflicto gremial: "La caja es la misma para los maestros, estatales y policía"

El gobernador Omar Perotti consideró que la decisión de descontar los días no trabajados a los docentes y agentes del Estado que realizaron paros durante el mes de agosto no implica un cambio de postura del gobierno. "De esto no se sale con un sector llevándose la parte de otro", cruzó el mandatario en el marco del Plenario de Intendentes y Presidentes Comunales de la Región Centro.

Sobre el descuento de la jornadas no trabajadas aseguró que "lo que plantea el Ministro de Trabajo es lo que está planteado en el cumplimiento de la paritaria que estamos haciendo, estamos dentro del marco legal, por lo cual lejos se está de desconocer la situación del momento, no escapa a ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores”.

"No es una discusión que uno no mire que la inflación fue para arriba, tenemos que poner todos para comprender que no es un momento simple y sencillo, entonces tengamos claro que de esta situación no se sale con un sector llevándose la parte del otro, sino tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcionen todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo del nivel de pobreza y no tienen trabajo, a muchos que necesitan la atención pública en el costo de los medicamentos y los alimentos, como subió el costo a cualquier familia", comentó Perotti.

Finalmente, el gobernador advirtió: "Tenemos 20 mil trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar el dinero todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo, y esa misma caja es la que también tiene que atender a los maestros, los trabajadores estatales y la policía. Yo creo que ninguno es ajeno al momento, comprendemos una realidad, desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo que, como nos comprometimos y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre; y va a ser el 1, 2 y 3, clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso".