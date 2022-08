“Existen herramientas y dispositivos institucionales creadas para anticiparse y frenar esta situación alarmante. Los gobiernos nacional y provinciales son responsables por mirar para otro lado, y no actuar de manera rápida y coordinada”, sostuvieron.

El diputado provincial Maxi Pullaro junto a su par nacional Rogelio Frigerio estuvieron esta mañana de viernes en Victoria y luego se trasladaron a Rosario con el fin de evaluar junto a especialistas en medioambiente, brigadistas y médicos los impactos que han causado las quemas indiscriminadas en la región y que herramientas y recursos se necesitan para enfrentar el problema con mayor eficacia. “Para terminar con las quemas hace falta decisión. Existen herramientas y dispositivos institucionales que no se están utilizando para parar una acción deliberada que está causando un daño irreparable al medio ambiente y a la salud”, expresaron los legisladores.

“Los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos, y el gobierno nacional tienen que coordinar un abordaje integral que hoy no se aplica”, manifestó Pullaro. “El trabajo complementado permite el manejo de información y la posibilidad de actuar con más eficacia en ambas provincias. Hoy las autoridades santafesinas no pueden actuar del lado entrerriano aunque tenga indicios y lo mismo pasa a la inversa”, agregó el diputado provincial quien además sostuvo que "desde Nación solo actúan cuando el humo molesta en Buenos Aires"

Para los diputados de Juntos por el Cambio, existen herramientas para activar esto y obtener soluciones desde lo ambiental, desde lo sanitario; pero también desde lo turístico y lo productivo.

“La conclusión es que falta gestión, falta tener un Estado nacional y un Estado de las tres provincias involucradas ocupándose de este tema en lugar de lo que vemos que es dirigentes políticos pasándose el lazo de la responsabilidad unos a otros, echándose culpas, pasándose facturas y no ocupándose del tema”, manifestó Frigerio, y añadió.

“Acá todos están muy dispuestos y ansiosos para asignar responsabilidades ya sea a los productores, a los turistas, a los que acampan, a los pescadores pero la responsabilidad es la ausencia del Estado que, básicamente, tiene que prevenir en una situación climática muy particular por la sequía tan importante que venimos sufriendo hace tantos meses y por la bajante de los ríos”.

Junto a Pullaro y Frigerio participaron del encuentro el diputado nacional por el PRO Gabriel Chumpitaz, el diputado provincial radical Juan Cruz Cándido, el abogado experto en medioambiente Lucas Micheloud, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; el diputado nacional, Gabriel Chumpitaz, el subsecretario de Vinculación Interjuridisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Colello; el titular de INTA local Ing. Agrónomo Raúl Brassesco; los referentes de Sociedad Rural Argentina delegación Victoria, Ing. Agr. José Carlos Basaldúa, Gonzalo Dumont y Eduardo A. Grimaux. Mientras que luego en el encuentro en Rosario se sumaron la Lic. en Geología y Medio Ambiente, Danisa Don y el subjefe de Operaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario, subcomandante Pedro Obiljen.























