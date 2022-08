El entrenador de Rosario Central Carlos Tevez, se mostró contundente ante la consulta sobre la titularidad de Gaspar Servio o la chance para Jorge Broun tras la caída ante Banfield con alguna responsabilidad del ex arquero de River y Dorados. "Como veo, se está tocando mucho el tema de Servio y Broun. Primero y principal no me dejo llevar por las redes sociales y al único que puedo confirmar para el sábado es el arquero y es Gaspar (Servio) para sacar toda duda. No soy un técnico donde un representante me saca o me pone un jugador (sic)".

Y contratacó: "La gente de Central tiene que entender que hay mandados para aprovechar cuando esto no está bien estabilizado o se le hecha la culpa hoy a Gaspar por el gol del otro día, meten mas presión para que yo ponga a Broun y conmigo esas cosas no van".

El Apache, visiblemente fastidiado por la requisitoria sobre los arqueros, puntualizó: "Confío plenamente en Gaspar. Obviamente (Jorge) Broun va a tener su oportunidad porque se lo está ganando y va a llegar un momento donde lo tenga que ver porque a fin de año se le termina el contrato a los dos y deberé tomar una decisión; pero este no es el momento para Broun, es para Gaspar" y subrayó: "Broun está bien, está muy metido, estoy muy contento con él porque ha bajado mucho de peso y se está poniendo en forma para tener la posibilidad".

Gaspar Servio, héroe y villano

El arquero de Rosario Central Gaspar Servio, atravesó diferentes estadíos durante su paso por Arroyito ya que en varios partidos tuvo diferente grado de responsabilidad en goles que le han convertido -frente a Colón en abril o ante Vélez en junio- lo que le generó cierta resistencia del hincha pero, al mismo tiempo, fue construyendo respaldo por su personalidad - por ejemplo- al asumir la responsabilidad de patear penales.

De hecho es el goleador del torneo de los auriazules con tres tantos junto a Alejo Véliz y sólo malogró el que ejecutó frente a Boca Juniors, choque donde además se lució al tapar un disparo desde los 12 pasos de Guillermo Pol Fernández, siendo ese su primer penal contenido con los Canallas.