Un coleccionista argentino recuperó la camiseta que Maradona usó en la final de México 86: quién la donó y cuál sería su valor

Hace algunos meses, una camiseta que usó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 se subastó por más de 9 millones de dólares. La cifra batió cualquier tipo de récord en relación a una prenda deportiva y un argentino fue parte de la subasta que ganó un personaje de Medio Oriente.

Hoy, a pocos semanas del comienzo del Mundial de Qatar 2022, se conoció que otra mítica casaca que utilizó Pelusa en la gran final entre Argentina y Alemania en el estadio Azteca fue donada por uno de los protagonistas de aquel encuentro que se jugó el 29 de junio hace 36 años y que coronó al seleccionado nacional como campeón del mundo por segunda vez.



Marcelo Ordas, quien pugnó por quedarse con la histórica camiseta azul que Diego vistió en el recordado 2-1 ante los ingleses, confirmó que Lothar Matthäus le donó una remera que él tenía de Maradona luego de la definición contra Alemania. ¿Cuál sería el valor de esa joya en un mercado de subastas? “No tiene precio. Si nos ponemos a elucubrar, tal vez superaría los 10 millones de libras”, dijo el coleccionista argentino en diálogo con ESPN.

“Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería a cambio era una gran causa, que justamente es la que venimos haciendo hace 20 años. Que es la de preservar la historia del fútbol mundial y entendió, por esta propuesta que haremos en la Puerta del Sol, en Madrid, que era el momento ideal”, agregó en relación a un evento que se llevará a cabo en la capital de España en la antesala de la Copa del Mundo con su museo Legends.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, confesó Matthäus, que entregó la camiseta al coleccionista argentino en un evento que tuvo la presencia del embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.

En una entrevista con Infobae en 2019, Ordas reveló que posee la colección de camisetas más grande del mundo. Su historia comenzó en 1990 durante el triunfo de la Albiceleste contra Brasil en el Mundial de Italia. Él era uno de los más de 60 mil espectadores que se encontraban en el Estadio delle Alpi viendo el duelo de los octavos de final y, luego de haber perdido la esperanza de clasificarse a la siguiente ronda porque la verdeamarela era claramente superior en el campo de juego, se desmayó tras gritar el gol de Claudio Paul Caniggia: “En el momento en que la pelota infló la red salí corriendo desaforado y les grité de todo a los brasileros que nos estaban gastando. Ahí nomás me descompensé”.

Con apenas 17 años, recuperó el conocimiento en una sala de primeros auxilios en el estadio y una enfermera le informó que el equipo de Carlos Bilardo había vencido 1 a 0. Fue Julio Grondona, amigo de su padre quien era secretario de Cultura de Independiente, le abrió las puertas del vestuario del seleccionado nacional en donde se encontró con sus héroes. “Cuando abrió esa puerta fue mucho más que Disney. Fue la mayor descripción de felicidad que tuve en mi vida”. Caniggia le regaló entonces la camiseta con la que había marcado el histórico gol y despertó en él un pasatiempo que lo llevó a armar una muestra que recorrió diferentes lugares del mundo.

Entre sus piezas más preciadas se encuentra una de las pelotas con las que se disputó la final del Mundial de Uruguay 1930, una camiseta del club Alumni de 1901, un par de botines de la selección alemana nazi durante el Mundial de 1938, una casaca del Santos con la que Pelé ganó la Libertadores de 1964 , la camiseta con la que Johan Cruyff debutó en la selección de Holanda y la 10 con la que Riquelme se consagró campeón del mundo con Boca Juniors ante el Real Madrid en el año 2000, entre otros tesoros.

“Ojalá que pueda descansar por siempre en la Argentina”, concluyó Ordas sobre su deseo de que la icónica camiseta que Maradona usó en la final de México vuelva a su país.