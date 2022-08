Nueva fecha cumplida liguera de las primeras divisiones “A” y “B”

Los clubes de Villa Cañás hicieron triplete de triunfos, primero con el ascenso de Independiente, un triunfo de visitante de los de Barrio Norte y después con una victoria también de local ante Unión y Cultura

Tras cumplirse la fecha veinticinco, décima de las revanchas en la divisional “A” y los compromisos de la divisional “B” en zonas campeonato y repechajes así quedaron los números :

Primera División “A”

Los Andes 0 - Sportsman 1

Studebaker 4 - Unión y Cultura 0

Juventud Pueyrredón 2 - Rivadavia 1

Peñarol 1 - Juventud Unida 1

San Jorge 5 - Nueva Era 0

Gral. Belgrano 2 - Atlético Elortondo 2

Jorge Newbery (VT) 1 - Hughes FBC 0

Matienzo 0 - Teodelina FBC 2

Primera División “B”

Zona Campeonato “A” (6ta fecha y última)

Independiente 1 - Sarmiento 0

Belgrano FBC 4 - Ciudad Nueva 0

Zona Campeonato “B” (6ta fecha y última)

Racing Club 4 - Sp. Sancti Spíritu 0

Sportsman de Carmen vs. Jorge Newbery (R)

Partido postergado

Zona Repechaje “C” (9na fecha - Penúltima)

Náutico 0 - San Martín 2

Avellaneda 1 - Talleres 1

Libre : Central Argentino

Zona Repechaje “D”

(9na fecha y penúltima)

Depo Chapuy 1 - Sp. María Teresa 0

Sp. Ben Hur 1 - Centenario 2

Libre : Sacachispa

Posiciones :

Primera División “A”

Equipos Puntos

Atlético Elortondo 46

Juventud Pueyrredón 46

Peñarol 44

Juventud Unida 44

Studebaker 42

Hughes FBC 39

Jorge Newbery (VT) 36

San Jorge 34

Rivadavia 33

Gral. Belgrano 32

Teodelina FBC 31

Unión y Cultura 30

Sportsman 27

Los Andes 25

Matienzo 14

Nueva Era 11

Primera División “B”

Zona Campeonato “A”

Equipos Puntos

Independiente (VC)* 11

Belgrano FBC 9

Sarmiento 8

Ciudad Nueva 3

(*) Ascendió a la Primera “A

(*) En este grupo del rojo cañaseño el ascenso directo se definió de la siguiente forma :

Ganó en el Juan José Marengo de Barrio Sur Independiente a Sarmiento.

Belgrano derrotó a Ciudad Nueva 4 a 0, pero lo hizo por menos de seis goles de diferencia, y no pudo lograr el deseado ascenso.

Zona Campeonato “B”

Equipos Puntos

Sp. Sancti Spíritu* 11

Con el resultado de 3 puntos a favor de la semana anterior ya teníamos el primer ascendido a primera divisional “A”

Jorge Newbery (R) 7

Sp. Carmelense 6

Racing Club 6

Zona Repechaje “C”

Equipos Puntos

San Martin* 19

Ha clasificado a la próxima fase en búsqueda de la promoción

Central Argentino 15

Avellaneda 6

Náutico 4

Defensores Talleres 3

Zona Repechaje “D”

Equipos Puntos

Centenario* 24

Ya clasificado a la próxima fase en búsqueda de la promoción

Sp. Ben Hur 15

Depo Chapuy 4

Sp. María Teresa 4

Sacachispa 3

La próxima fecha se realizará de la siguiente forma a jugarse los días viernes 26 y sábado 27 de este mes :

En primera divisonal “A” será la número veintiséis, decimoprimera de las revanchas :

Sportsman vs. Juventud Pueyrredón

Hughes FBC vs. Studebaker

Rivadavia vs. Nueva Era

Teodelina FBC vs. Los Andes

Juventud Unida vs. Matienzo

Atlético Elortondo vs. Peñarol

Unión y Cultura vs. Gral. Belgrano

San Jorge vs. Jorge Newbery (VT)

En la divisional “B”

Por la décima y última fecha de zona repechaje “C”

San Martín vs. Avellaneda

Central Argentino vs. Náutico

Libre : Defensores Talleres

Por la zona repechaje “D” cumpliendo al igual que la zona “C” la décima y última fecha :

Sp. María Teresa vs. Sp. Ben Hur

Sacachispa vs. Dep. Chapuy

Libre : Centenario

Columnista : José Luis Cardozo