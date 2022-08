El Gobierno advirtió sobre la posibilidad de descontar días no trabajados

El Gobierno santafesino instó a los gremios a revisar las medidas de fuerza anunciadas para los próximas días y advirtió sobre la posibilidad de descontar las jornadas no trabajadas.

Ayer, el Ejecutivo informó el llamado a paritaria para el 1 de septiembre con los gremios de la administración central, UPCN y ATE, el 2 con los sindicatos del sector docente y el 5 de septiembre con los profesionales de la salud.

Esta mañana, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que, ante la formalización del llamado, "nos parece razonable que se revisen los paros dispuestos". Además, indicó que quienes se plegaron a la huelga no serán sancionados, pero advirtió que podrían descontarse los días no trabajados.

"El derecho a huelga está garantizado constitucionalmente, y el Gobierno no puede menos que respetarlo. Esto implica que no se pueden adoptar represalias por ejercitarlo. Distinta es la situación respecto a los días no trabajados, allí la no liquidación corresponde porque en determinado día no se prestó el servicio. Se descuenta el día porque ese día no se trabajó", informó.

En tanto, el ministro destacó que en estos días se está liquidando el sueldo de agosto, con un aumento del 8%, lo que pondría los incrementos por encima de los índices inflacionario. Asimismo, mostró preocupación por los días de clases que se han perdido en la provincia y ratificó la voluntad del Estado en trabajar en conjunto con el sector docente.