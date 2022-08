Obra Pública: rechazaron las recusaciones de Cristina contra fiscales y jueces

La 74ª entrega de los Emmy Awards ya tiene a sus nominados para la edición 2022. La ceremonia será el lunes 12 de septiembre y será transmitida por TNT a las 21 horas (Arg). El anuncio de las nominaciones, a cargo de Melissa Fumaro y JB Smoove, dejó como principales candidatos a Succession (25), Ted Lasso (20), The White Lotus (20), Hacks (17), Only Murders in the Building (17) y Euphoria (16).