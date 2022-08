El Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, cruzó al fiscal general Jorge Baclini, tras la reunión que mantuvo junto al diputado provincial Maximiliano Pullaro, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz y el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

"Lo único que explica la reunión de Baclini, Chumpitaz, Pullaro y Larreta es la campaña, que iniciaron un año antes", aseveró el funcionario provincial.

En esa línea, agregó que "lo único que explica tamaña desfachatez es que no les importa nada: ni la República, ni la independencia de poderes, ni la gente ni la seguridad".

Asimismo, apuntó directamente contra el exministro de Seguridad y dijo que "lo único que explica que Pullaro pretenda ser candidato en nuestra provincia y darnos lecciones desde el canal de TV de Macri en Buenos Aires, es la falta total de escrúpulos".

"Porque lo verdaderamente inexplicable es que, después de habernos legado tremenda barbarie de descontrol y connivencia con el narco, tengamos que seguir escuchando sus mentiras desde los poderosos altavoces del macrismo", concluyó Corach.

"No tengo aspiraciones políticas"

Hace algunos días el fiscal general salió a responderle al bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados luego que fuera cuestionado por “mostrarse públicamente con representantes de Juntos por el Cambio”.

"No tengo aspiraciones políticas", manifestó Baclini y añadió que "darle una interpretación política a una reunión de trabajo, es un error. Si yo hubiera querido tener una reunión política no lo voy a mostrar públicamente, más cuando estoy en un cargo judicial y más cuando yo no tengo ninguna participación política ni tampoco de aspiración. Si estaría en una situación así yo ya me habría retirado del cargo”.