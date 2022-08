Un grupo de investigadores de la UTN Facultad Regional Santa Fe desarrolló una herramienta destinada a que personas ciegas o con baja visión puedan trabajar con mayor independencia en programación a través de una solución innovadora. La misma ya se encuentra en línea para ser descargada y utilizada gratuitamente, desde cualquier parte del mundo.

El SIMAE (Sistema de Marcado Estructural de Código Fuente para Programadores con Discapacidad Visual), se enmarca en las denominadas Tiflotecnologías (del griego "tiflos", que significa "ciego") que conforman el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos que permiten a las personas con ceguera total o parcial utilizar correctamente la tecnología, favoreciendo su autonomía personal e integración social, laboral y educativa. Según sus creadores, este desarrollo le permite al programador ciego ubicarse de modo más eficiente y práctico en el contexto del código que está leyendo o editando.

Esta herramienta agrega información contextual en los códigos que se escriben al programar, a modo de comentarios. La información describe la estructura que se está desarrollando, permitiendo, por ejemplo, advertir errores en la construcción, para que todo esto sea tomado por los lectores de pantalla (utilizados por las personas ciegas) que traducen a voz lo que se está construyendo. La herramienta brinda información hoy ignorada por los sistemas existentes que, al reproducirse en audio, facilita la comprensión y edición de los programas.

"Las personas ciegas, al no poder leer directamente la pantalla, pierden muchas pistas visuales que muestra el editor de texto en el cual se escribe el código de los programas", comentó Pablo Marchetti, director del proyecto. Por ejemplo, marcas en color de las denominadas "palabras clave", o un comentario que no se ejecuta y está en otro color. Esa información no la traducen los lectores de pantalla existentes, porque solo reproducen a voz el texto en sí.

Por otro lado, está la estructura del programa. En la mayoría de los entornos y lenguajes de programación se usa "indentación", que es añadir más o menos espacio a la izquierda del código para visualizar las estructuras anidadas que lo componen, las cuales se van desplegando como las ramas de un árbol. En el caso de los programas, esta información estructural es fácilmente apreciable por un programador que ve, pero resulta inaccesible para un programador ciego.

"La persona ciega puede pensar en no ingresar a una carrera de Ingeniería en Sistemas o Informática porque no cree que vaya a poder dedicarse a esas profesiones. Hay un montón de herramientas que ya existen y nosotros estamos agregando otras. La idea es que quienes tengan la inquietud puedan hacerlo. Lograr incluirlos para que todos puedan formarse y trabajar en programación", aseguró Tomás Assenza, becario del proyecto.

Características

El desarrollo de los investigadores de la UTN Santa Fe se acoplará en los softwares especializados para programar, denominados: Entornos Integrados de Desarrollo (IDE). Ya se publicó una versión de acceso libre y código abierto, lo cual implica que cualquiera puede descargar y utilizar el programa, ver el código, modificarlo y enviar una propuesta de cambio para ser evaluada (disponible en https://simae.info).

Otra de las ventajas es su compatibilidad con todos los lectores de pantalla del mercado. Actualmente, los investigadores están trabajando en la internacionalización (traducción de la interfaz de la herramienta y sus funciones a distintos idiomas), aunque ya está disponible para su uso en español e inglés. Hasta el momento admite tres lenguajes de programación ampliamente utilizados en el desarrollo de software: C++, Java y Python. La herramienta está pensada tanto para estudiantes que dan sus primeros pasos en programación como para desarrolladores profesionales que escriben código fuente todos los días.

Creadores

El equipo de trabajo es dirigido por el Dr. Pablo Andrés Marchetti y la Dra. María Fernanda Golobisky, y lo integran los becarios Tomás Assenza y Valentín Fontana y los docentes Ing. César Ballardini y Daniel Ambort. El grupo funciona dentro del Departamento Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional, desde el año 2019.

Esta iniciativa, fruto de un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) con financiamiento de la Universidad Tecnológica Nacional, fue declarada de interés por el Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, y la herramienta desarrollada ya fue presentada en diferentes congresos.