“Estoy acompañando al Intendente Javkin en sus reclamos y en la lucha contra la violencia y la inseguridad. No nos vamos a esconder y si bien no tenemos injerencia en las decisiones del gobierno de Perotti, vamos a trabajar para aportar las soluciones que creamos pertinentes. Citamos a la Cámara de Diputados a reunirse en Rosario con la intendencia para analizar posibles acciones para proponerle al Ministro de Seguridad, con quien tenemos previsto reunirnos hacia el final de la semana”, comentó Bermúdez.



Sobre el proyecto de Ley en cuestión: “El proyecto prevé que la provincia designe una terna para cada una de las unidades regionales y que sean los intendentes de las ciudades cabecera de los departamentos y, los intendentes de las ciudades con mayor incidencia poblacional, los que definan al Jefe de Policía de la Unidad Regional que les corresponde”, explicó.



Y agregó: “Los intendentes conocen el territorio y saben donde están los mayores focos de conflicto. Generar una relación de cercanía y trabajo conjunto con el Jefe de la Policía es fundamental para coordinar acciones. Además, estamos reclamando por la autonomía para que Rosario pueda definir su política de seguridad desde la visión local y cercana al vecino”



El legislador destacó el trabajo del Intendente de Rosario, Pablo Javkin: “El proyecto fue iniciativa del Intendente Javkin. Entendemos a los vecinos que se acercan a la Municipalidad de Rosario para reclamar. Somos los únicos que ponemos la cara, afrontamos la situación y acompañamos a la ciudadanía en sus reclamos”.



“Rosario es una ciudad hermosa, pero que sufre la violencia y la inseguridad producto de la falta de gestión del Gobierno Provincial. Es un problema de años y no lo negamos, pero en este tiempo nada han hecho para revertir la situación. No puedo entender cómo los presos con sus celulares siguen manejando las ciudades desde las cárceles y no existen inhibidores de señal. Al vecino le reitero el compromiso asumido, vamos a estar cerca y escuchar los reclamos, con Pablo Javkin estamos luchando para que Rosario vuelva a ser una ciudad de Paz”, sentenció Bermúdez.