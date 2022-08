Tevez respaldó a los pibes y marcó la cancha: “A los chicos los banco yo, sabía dónde me metía y me la banco”

Rosario Central volvió a perder en la Liga Profesional, esta vez a manos de Tigre en condición de visitante, y el técnico Carlos Tevez, optimista y algo desafiante, entregó varias definiciones sobre su rol dentro de este presente del club, al tiempo que defendió su decisión de jugar con muchos juveniles. "A los chicos yo los banco, si hay algún problema, que la gente o los dirigentes me hagan responsable a mí", aclaró en la conferencia de prensar tras el partido.



El Apache señaló que una derrota como la de este lunes "no puede manchar" lo que su equipo viene haciendo desde que asumió como DT. "Los chicos van teniendo ruedo, conocen cómo entrenamos, la idea que tenemos. Hoy se vio totalmente otro equipo, con los chicos teníamos cuatro entrenamientos", explicó.

En el mismo sentido, declaró que la dirigencia lo contrató para encabezar "un proyecto con el club y los juveniles" y consideró que este es el momento para hacerlo: "Yo lo banco, cuánto se aguanta lo decidirá la gente o la dirigencia, los chicos tienen un potencial y necesitan más tiempo".

A su vez, Tevez agregó: "Esto es lo que hay, la gente se tiene que dar cuenta, yo estoy con el equipo y no me voy a bajar del barco para dejarlos solos".

"Estoy convencido de lo que estamos haciendo, yo sabía dónde me metía y me la banco. Tomé decisiones que son responsabilidad mía, tenemos solo el torneo local. A los chicos que no los voy a tener en cuenta es por una decisión futbolística", puntualizó sobre la determinación de bajar a cinco futbolistas a Reserva tras la eliminación de la Copa Argentina.



Por último, el entrenador canalla afirmó que el objetivo es clasificar a una copa internacional. "Eso es a lo que estamos apuntando como grupo, pero sin volvernos locos", cerró.