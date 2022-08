Tras cumplirse la fecha veintitrés, octava de las revanchas en la divisional “A” y los compromisos de la divisional “B” en zonas campeonatos y repechajes así quedaron los números :

Primera División “A”

Peñarol 2 - Sportsman 2

Nueva Era 0 - Hughes FBC 1

San Jorge 1 - Unión y Cultura 2

Jorge Newbery (VT) 1 - Atlético Elortondo 0

Gral. Belgrano 0 - Teodelina FBC 1

Matienzo 3 - Sp. Rivadavia 0

Los Andes 1 - Juventud Pueyrredón 1

El día miércoles cumplirán su compromiso por fecha pendiente debido a la participación en Copa Santa Fe :

Studebaker vs. Juventud Unida

Primera División “B”

Zona Campeonato “A” (5ta fecha)

Sarmiento 1 - Ciudad Nueva 0

Independiente 0 - Belgrano FBC 2

Zona Campeonato “B” (5ta fecha)

Sp. Sancti Spíritu 2 - Jorge Newbery (R) 1

Racing Club 1 – Sportsman de Carmen 0

Zona Repechaje “C” (7ma fecha)

Central Argentino 4 – Defensores Talleres 1

Náutico Melincué 0 - Avellaneda 0

Libre : San Martín

Zona Repechaje “D” (7ma fecha)

Sacachispa 3 - Centenario 6

Depo Chapuy 2 - Ben Hur 6

Libre: Sp. María Teresa.

Posiciones :

Primera División “A”

Equipos Puntos

Atlético Elortondo 45

Peñarol 42

Juventud Pueyrredón 40

Juventud Unida* 39

Hughes FBC 38

Studebaker* 35

Jorge Newbery (VT) 32

Gral. Belgrano 31

Sp. Rivadavia 30

San Jorge 30

Unión y Cultura 29

Teodelina FBC 27

Los Andes 25

Sportsman 21

Matienzo 14

Nueva Era 11

Primera División “B”

Zona Campeonato “A”

Equipos Puntos

Independiente (VC)* 8

Sarmiento* 8

Belgrano FBC* 6

Ciudad Nueva 3

(*) En este grupo del rojo cañaseño el ascenso directo se define de la siguiente forma :

El que gane en cancha del Juan José Marengo de Barrio Sur entre Independiente ante Sarmiento, ascenderá.

En el caso que termine en empate y Belgrano no le gana a Ciudad Nueva, asciende Independiente.

La otra opción de empate teniendo en cuenta que Belgrano derrote a Ciudad Nueva, dependerá de qué diferencia se de la victoria del equipo de Sancti Spíritu. Si lo hace por menos de seis goles de diferencia, ascendería Sarmiento; si lo hace por seis goles de diferencia o más, asciende Belgrano de Sancti Spíritu quien consiguió los tres puntos de triunfo por 2 a 0 en nuestra ciudad.

Zona Campeonato “B”

Equipos Puntos

Sp. Sancti Spíritu 11 Con este resultado de 3 puntos a favor y teniendo en cuenta que Racing venció a Sportsman de Carmen; tenemos el primer ascendido a Primera divisional “A”

Jorge Newbery (R7

Sportsman de Carmen 6

Racing Club 3

Zona Repechaje “C”

Equipos Puntos

Central Argentino 15

San Martín 13

Avellaneda 5

Náutico Melincué 4

Defensores Talleres 2

Zona Repechaje “D”

Equipos Puntos

Centenario 18

Sp. Ben Hur 15

Depo Chapuy 4

Sacachispa 3

Sp. María Teresa 1

Próxima fecha…

Primera Divisional “A” (24ta fecha - 9na revanchas)

Sportsman vs. Matienzo

Atlético Elortondo vs. Studebaker

Juventud Pueyrredón vs. Nueva Era

Sp. Rivadavia vs. Los Andes

Teodelina FBC vs. Peñarol

Juventud Unida vs. Gral. Belgrano

Unión y Cultura vs. Jorge Newbery (VT)

Hughes FBC vs. San Jorge

Primera Divisional “B”

Zona Campeonato “A”

(6ta fecha)

Será la última y se jugará el domingo 21 de agosto :

Independiente vs. Sarmiento

Belgrano FBC vs. Ciudad Nueva

Zona Campeonato “B”

(6ta fecha)

Al igual que el grupo “A”, será la última donde se jugará también dentro de quince días :

Racing Club vs. Sp. Sancti Spíritu

Sportsman de Carmen vs. Jorge Newbery (R)

Zona Repechaje “C”

(8va fecha)

Defensores Talleres vs. Náutico Melincué

San Martín vs. Central Argentino

Libre : Avellaneda

Zona Repechaje “D”

(8va fecha)

Centenario vs. Depo Chapuy

Sp. María Teresa vs. Sacachispa

Libre : Sp. Ben Hur