El primer mandatario santafesino efectuó un escrupuloso recorrido acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Leticia Bataglia, el ministro de Gestión Pública, Marco Corach, autoridades hospitalarias y responsables de la obra.

Posteriormente en conferencia de prensa Perotti no dudó ni un minuto en dejar sentado su desencanto ante el poco avance de la obra que ya había visitado un par de meses atrás.

“En primer lugar lo que estoy haciendo es hacer lo que hago habitualmente en todos los lugares donde tenemos obras, me gusta recorrerlas y si una vez alguno de ustedes construyó sabrán que les dicen un plazo y monto que luego no es. Y a mi me pasó lo mismo. Tengo pleno conocimiento de lo que el equipo de salud dijo que había que hacer y en base a eso se tomó la decisión de realizar una fuerte inversión en el Hospital de la ciudad Firmat, por la antigüedad y por las necesidades que al igual que en el resto de la Provincia nos desnudó la Pandemia”, evaluó.

Posteriormente aclaró, “en dos meses les digo que me pareció el avance, porque llegué y pensé que nos íbamos a encontrar con más cosas; pero hallé todo roto y me explicaron que es porque ellos trabajos se hacen afuera y que, en dos meses cuando los traigan , tendríamos que ver algo distinto, mas cercano a lo que pretendemos”, evaluó.

Luego apaciguando la dureza de su discurso cerró “ustedes son testigos e inspectores de obra para que esto avance y el Hospital quede a ala altura de lo que merece Firmat y la región”, subrayó Omar Perotti.