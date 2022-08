El Deportivo: Martín Maidana - Árbitro de la Liga Venadense de Fútbol.

“Me invitaron a entrenar con los árbitros y me enganché. Es mi personalidad, me dan impotencias las injusticias y es algo que lo llevo adentro. Lo mío es más vocacional que profesional. Yo remarco una diferencia entre autoridad y autoritarismo, hay muchos casos de abuso de autoridad e intento tener buena relación con los jugadores, desde el respeto”, comentó sobre sus inicios y su concepción del arbitraje.



Maidana brindó su visión sobre la utilización de la tecnología en el fútbol: “El VAR no deja de ser manejado por seres humanos, así que los errores van a seguir existiendo. Y lo segundo es que, para mí, el VAR está mal implementado en Sudamérica. En Europa lo maneja gente que no son árbitros, que se han preparado, pero no han dirigido en primera división. Acá hay árbitros en el VAR y en la cancha entonces los estilos se contradicen”.



Escucha la nota completa sobre cómo se vive el fútbol desde el lado del arbitraje.