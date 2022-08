El primer orador fue Antonio DB quien, alegó su total inocencia y consideró que las palabras de “mega estafa” y “asociación ilícita” fueron los caballitos de batalla usadas por el fiscal Matías Merlo con acompañamiento político y de “algunos medios”, cuestionando la enorme difusión mediática que se le dio al tema.

Por otra parte en varias oportunidades, mientras explicó en forma pormenorizada su participación en cada uno de los hechos de los que la Fiscalía lo acusó, admitió, “pude haber cometido algún acto reñido con la ética, pero en los 39 años que ejerzo la profesión nunca tuve un cuestionamiento ni en Venado Tuerto ni en la CABA donde trabajo en fuero federal”, aseguró y alegó “de un día para otro me encuentro con que me acusan de ser jefe de asociación ilícita y cometer estafas millonarias”.

En su análisis recordó que en 2016 representó a algunas personas, que luego fueron consideradas por el fiscal Matías Merlo como parte de la organización, en una investigación que había iniciado el entonces fiscal Juan Pablo Lavini Rossett. Pero advirtió que en forma paralela empezaron las escuchas en sus teléfonos y allí aparecían los diálogos y estrategias jurídicas que tenia con sus clientes y que luego fueron usadas para acusarlo.

De hecho estas escuchas, además de algunos testimonios, son la prueba de mayor contundencia que la fiscalía esgrime para plantear la asociación ilícita.

DB sostuvo que el fiscal Matías Merlo “salió a la caza” de testigos en su contra, incluso deslizó un cuestionamiento sobre los tres “arrepentidos”, figuras de reciente aparición en el sistema penal donde imputados ofrecen un testimonio sobre la causa a cambio de una pena menor.

Finalmente el abogado cuestionó “el fiscal con maldad sacó 30 hechos que se plantearán en un segundo juicio a pesar ser del mismo tenor. Mientras tanto los 16 o 18 co imputados de esta organización están todos en libertad y con una pena de 3 o 4 años y a mi me quiere condenar16 años como si fuera un homicidio”.

JUICIO ESCLARECEDOR

Marcelo S es el único acusado que no optó por una salida alternativa ni aceptó juico abreviado, convencido de su inocencia y de poder demostrar al Tribunal que se vio inmerso en una causa en la que no tuvo participación.

El comerciante detallo no sólo las pruebas que a su entender lo eximen de los cargos, sino que además intento mostrarlas al tribunal, que por decisión del tribunal no pudo, ya que la etapa probatoria había finalizado.

Según su versión hay boletos de compra venta donde se pudo probar con una pericia caligráfica que las firmas no eran suyas, sino que eran apócrifas. Planteó además el daño social que le causó la situación ya que no le renovaron el contrato de la casa donde vivía con sus hijos, perdió clientes y hace tres meses que esta sometido a juicio.

Finalmente ratificó que fue el único integrante de la “organización” que quiso ir a juicio precisamente para probar su inocencia.

LO QUE SIGUE

Aproximadamente para fines de este mes estarán preparados los alegatos de las partes para presentar ante el tribunal integrado por los jueces Leandro Martín, Aldo Baravalle y Eduardo Bianchini.

El 10 de mayo comenzó el “megajuicio” por la denominada “megaestafa”, en el medio hubo enfermedades, visitas al médico, problemas personales, demoras, otros juicios. Es de esperar que la etapa siguiente no se deban afrontar tantos inconvenientes y que quede definido un hecho que tuvo mucha difusión y expectativa pero que en definitiva hoy solo hay tres personas juzgadas, el resto de la “organización” está en libertad y con penas mínimas.