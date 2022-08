Planteo docente:"Para educar con calidad debemos ser trabajadores de calidad".

“Los educadores somos profesionales en nuestra tarea, actores de un entramado social e institucional que sin nuestra acción diaria no sería posible, por eso hoy estamos acá, para decir que queremos ser consultados, escuchados, considerados. No desde la teoría y la estrategia que se piensa desde los escritorios, sino desde la acción, que es nada mas ni nada menos que la tarea cotidiana en las aulas, patios, comedores, gimnasios de todas y cada una de las escuelas de esta provincia”, alegó.

Posteriormente advirtió “no queremos que nos impongan formas, metodologías, extensiones horarias, formas de evaluar a nuestros chicos. Paradigmas mágicos que nos dicen que y como hacer o que ya sabemos hacer.”.

“Tenemos el deber moral de revisar a diario nuestras prácticas, encontrar los modos de garantizar a cada niño el derecho a ser educado, pero otros tienen también la obligación de garantizar trabajo a esas familias, salud, vivienda, alimentación, oportunidades de crecimiento, material didáctico y salarios dignos a quienes asumen la responsabilidad de estar formando niños”.

En otro tramo la docente planteó, “para educar con calidad, debemos ser considerados trabajadores de calidad. Debemos poder sentir pertenencias y compromiso en las aulas que habitamos y no pensar cómo vamos a dividir el tiempo laboral en 3 o 4 escuelas, niveles y modalidades diferentes, si no queremos que nuestros ingresos queden debajo de los niveles de pobreza”.

Para finalizar entre otros conceptos, “hoy no abrimos las escuelas, abrimos la ventana a nuestro mundo, que desgarrado y moribundo quiere seguir luchando por quienes dan sentido a su existencia: los niños y los maestros”











