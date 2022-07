En las últimas horas se alertó por la posible caída sobre la Tierra de los escombros del enorme cohete propulsor chino Long March 5B y que uno de los puntos sería la provincia de Santa Fe.

Luego de haber sido puesto en órbita el 24 de julio pasado por la agencia espacial de ese país, los desechos caerían entre el sábado y el lunes.

Al respecto, el director del Observatorio Astronómico CODE de Santa Fe, Jorge Coghlan, explicó en diálogo con El Litoral que "no tiene una forma controlada de caída como fue durante toda la historia de la aeroespacial".

Si bien especialista afirmó que las puestas en órbitas de China siempre pasan por Chile y Argentina, comentó que "sería una casualidad muy grande que alguna partícula pueda caer, porque la entrada en la atmosfera hace que la mayoría de los elementos se desintegren y se transforman en un polvo microscópico".

En ese sentido, Coghlan aclaró que "nada que llegó al espacio va a volver entro, salvo que esté preparado para eso" y en este caso particular "es muy probable que caigan en el Pacífico o en el Atlántico". De hecho, en mayo del año pasado, ocurrió una situación similar cuando la etapa central de este cohete reingresó a la atmósfera y cayó sobre el océano Índico, mientras que en el 2020 restos del cohete cayeron en el Atlántico Norte

El astrónomo dijo que las posibilidades que caigan sobre Santa Fe son "una en un billón".

"No hay que tener miedo, no va a pasar nada", aseguró.