Juan Pablo Casciello "tenemos claro que nos están robando más de un día de trabajo."

Desde el gremio docente Juan Pablo Casciello, "Cuando se hizo el acuerdo paritario en marzo nosotros dijimos que se quedaba corto, que la inflación que se anunció iba a ser más alta. Hace años que venimos perdiendo"

"La inflación superó los peores pronósticos y los sigue superando y venimos obsrvando este proceso desde principio de junio."

En cuanto a la desactualización del salario docente con respecto a la inflación del país "La manera de proteger nuestro salario sería una cláusula de actualización automática."

Por otro lado mencionó que "la Ley de Paritarias es muy clara, cualquiera de las dos partes, tanto el gobierno como el gremio, están obligados a sentarse cuando la otra parte lo convoca."

"Estamos hablando de una provincia donde no hay crisis, es una provincia donde hay sectores que están haciendo mucho dinero. Donde hay una recuperación muy importante del agronegocio, automotrices, el desarrollo portuario; no es que no hay plata. El Problema es que la plata se la esta llevando uno y no va donde tiene que ir; a la educación, a la salud."

"Hicimos un cálculo de estos 4 meses (julio, agosto, septiembre y octubre) que son los meses en los que, supuestamente para el ministro está todo bien, de acuerdo a las pérdidas de salario en relaciónauna inflación pronosticada da que perdemos en esto 4 meses 15 días de salario."