El esquema tarifario impuesto por el Gobierno indica que la segmentación de tarifas se basa en tres escalas: una que pagará la tarifa plena, otra con un aumento no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y una tercera con tarifa social.

Para quienes formen parte del segmento “alto”, se deberán declarar ingresos mensuales totales del hogar por el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2. Esto es, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores), que según el último informe del INDEC necesitó $104.217. De esta manera, se eleva el piso para no perder el subsidio de $350.000 a $364.759.

Topes de ingreso

Segmento alto: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de $350.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2, según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios de ingresos altos.

Segmento medio: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar entre $100.000 y $350.000, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Son usuarios y usuarias de ingresos medios.

Segmento social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a $100.000 (1 canasta básica tipo 2 según el INDEC), tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son usuarios y usuarias de ingresos bajos.

Subsidios

Además de las personas a las que se le quitarán 100% los subsidios, hay otros dos segmentos para quienes la tarifa subirá desde junio, pero en menor proporción: son los que no cumplen con las condiciones del nivel 1 y están agrupados en los sectores de menores ingresos (40%) e ingresos medios (80%).

Los beneficiarios de programas sociales nacionales (AUH, AUE, AUD, Progresar, Potenciar Trabajo, entre otros) podrán ser incluidos en el padrón de beneficiarios del nivel de menores ingresos, sobre la base de la información con la que cuenta el Estado en sus registros.

Se creará un registro para que los usuarios que desean seguir recibiendo el subsidio se anoten. Organismos públicos como la Anses, AFIP y el ministerio de Trabajo cruzarán datos para determinar quiénes pertenecen a cada uno de los tres segmentos.

Cómo inscribirse

Para inscribirse, las personas deberán completar el Registro de Acceso a los Subsidios (RASE). El formulario de declaración jurada está habilitado en la página web oficial y en la aplicación MiArgentina, donde tendrán que completar de manera online 16 campos obligatorios que determinarán si corresponden mantener el subsidio y en qué categoría (segmento medio o tarifa social).

Al hacer el trámite, el usuario debe tener a mano el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberán informar el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico donde recibirán posteriormente la categorización que le corresponde.

Aquellas personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para inscribirse online, pueden hacerlo de manera presencial y acercarse a:

Las oficinas de los prestadores de tus servicios de luz y gas.

La oficina de ANSES más cercana, sacando turno previo en su sitio web.

El Punto Digital más cercano. Podés ver acá dónde están.