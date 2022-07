El Deportivo: Benjamín Lacoste

"Desde chiquito juego al fútbol, Cuando tenía uso de razón ya pateaba, ya tenía una pelota, una familia futbolera y se dio de chiquito, no me dí ni cuenta; cuando fui grande ya me dedicaba a esto."

En cuanto al dt mencionó "El colo me da bastante libertad y me siento cómodo haciéndolo así."

Por el partido disputado el fin de semana dijo "Vaya como vaya el partido la idea era hacer un partido combativo en el medio y salir rápido, ya sea con los laterales y con los extremos." Terminado 2-1 y trayendo el triunfo agregó "Después del gol de ellos nos acomodamos rápido y seguimos haciendo nuestro partido porque esto dura 180 min. Por suerte lo pudimos empatar y después la jugada de la final."

Escuchá La nota completa.