La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, confirmóque en las próximas semanas quedará formalizado el acuerdo con Nación que propone sumar media hora más de clases para las escuelas primarias de la provincia. A partir de agosto, la medida se comenzará a aplicar en más de 800 establecimientos rurales, la mayoría públicos, y se espera que a partir de la segunda parte del cuatrimestre se implemente en 930 instituciones urbanas.

Durante el mes de abril, Nación presentó a las provincias la propuesta de extensión horaria que fue aprobada en junio durante el Consejo Federal de Educación y que estableció los lineamientos generales de los acuerdos. El objetivo es que los alumnos y alumnas puedan tener cinco horas de clases diarias y enriquecer los aprendizajes en lengua y matemática. "Estamos terminando de coordinar agendas, pero en las próximas semanas vamos a firmar el convenio", adelantó la ministra Adriana Cantero y aseguró que Santa Fe "es de las provincias que arranca con mayor cantidad de escuelas". Según detalló, serán 813 establecimientos rurales, pero aclaró que es un número fluctuante a partir del interés que generó la iniciativa en "pequeñas localidades, que no están en el campo, que están en condiciones y quieren sumarse".

Extensión horaria obligatoria: para quiénes

La ministra de Educación, remarcó que la extensión horaria será optativa para los docentes que deseen sumar horas, pero obligatoria para todos los alumnos de la escuela primaria. "Las cinco horas son para los alumnos, pueden ser o no, para el docente. El mismo docente puede tomar la extensión horaria o no, en caso de no hacerlo, quedará a cargo de otro maestro que accede a una nueva opción de trabajo a partir de los escalafones que tenga la escuela", explicó Cantero y despejó una de las principales dudas que plantearon los gremios cuando se conoció la iniciativa. "Se trata de más posibilidades laborales"