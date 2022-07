“La Argentina invierte mucho en ciencia y tecnología. Y lo hace convencida de que cada vez que invertimos en ciencia y tecnología, como lo hacemos en educación, estamos invirtiendo en el futuro del país”, enfatizó Alberto Fernández junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, y al titular de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

En declaraciones a la prensa al arribar al acto, el Presidente declaró: «Nosotros vamos a seguir trabajando mucho porque esa es nuestra misión. Nos han dejado un país quebrado. Con mucho esfuerzo, con una pandemia, con una guerra, nos estamos recuperando. Tenemos problemas que solucionar, como la inflación, pero la Argentina tiene futuro y por eso tenemos que construirlo entre todos«.

Durante su discurso, el presidente le hizo un guiño a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien agradeció por haber impulsado la creación de Tecnópolis en 2011. En este marco, recordó que ella «siempre cuenta que no la dejaron hacer el evento en la (avenida) 9 de Julio«.

«Cristina cuenta que no le dejaron hacer esto en la 9 de Julio. Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya quedado este predio, qué suerte que todos los años podamos recordar lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo argentino«, enfatizó al referir que el gobierno de Macri de ese momento no permitió el evento cultural.

Recientemente, Cristina recordó aquel episodio al cumplirse diez años de Tecnópolis. “Como esa exposición de ciencia y tecnología requería la intervención de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires, era necesaria la autorización del gobierno municipal para llevarse a cabo», detallaba la vicepresidenta, quien que admitió que, si bien «el gobierno nacional hizo el pedido correspondiente«, después de dar muchas vueltas, «el gobierno de la Ciudad conducido en ese momento por Mauricio Macri terminó denegando el permiso para realizar el evento, con el argumento de que iba a implicar un problema para el tránsito”.

El diálogo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El nuevo guiño de Alberto Fernández a Cristina Fernández se da a dos semanas de que los mandatarios retomaran diálogo en un intento de destrabar la actual crisis de Gobierno, desatada por la renuncia del ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán.

El primer contacto que tuvieron fue una conversación telefónica duró alrededor de una hora. Luego, hace pocos días, según trascendió, tuvieron un encuentro con Sergio Massa para avanzar con las nuevas medidas de la flamante titular de Economía, Silvina Batakis.