El Gobierno ya montó una página:http://www.argentina.gob.ar/subsidios . En la misma, los usuarios tienen una serie de claves que servirán previo a la inscripción, la que aún no fue habilitada.

«En los próximos días vas a poder inscribirte en esta misma página. Si no tenés acceso digital, vas a poder hacerlo de manera presencial en oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios», advierten desde la página donde se podrá acceder al formulario que servirá de declaración jurada.

Qué datos habrá que completar en el formulario

-Apellido y nombre

-Documento de Identidad N° de Trámite

-CUIL

-Género

-Fecha de nacimiento

-Datos socioeconómicos

-Situación laboral

-Datos de contacto

-Domicilio declarado por el usuario

-Código Postal

-Relación con el domicilio

-Datos del servicio de la luz

-Datos del servicio de gas

-Datos del grupo conviviente

Respuestas a preguntas claves

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no llega a tu nombre, igual vas a poder realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no sos la persona titular.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede si tengo más de un medidor a mi nombre?

En ese caso, se subsidiará sólo el medidor del domicilio en donde declares residencia.

Qué pasa si no completo el formulario

Hay que tener en cuenta que podrán retener el subsidio completo o algún porcentaje del mismo aquellas familias cuyos ingresos estén por debajo de los $ 350.000.

Para conservar el beneficio los interesados deberán, sí o sí, completar el formulario. Es decir, que de no hacerlo comenzarán a pagar el costo total de los servicios una vez que la implementación esté en marcha.

Quiénes quedan afuera

-Aquellos que tengan ingresos familiares mensuales netos superiores a $ 350.000 (se irá actualizando cada mes en base al dato de la canasta básica total).

-Aquellos usuarios que tengan tres o más inmuebles registrados.

-Los que tengan tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años.

-Y aquellos que posean aviones o embarcaciones de lujo.

-También los titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Segmentación de tarifas: tres niveles de usuarios

Alto: ingresos mensuales totales del hogar que superen los $ 333 mil pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Medio: ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.