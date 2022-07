Efemérides del 14 de julio

1789 - TOMA DE LA BASTILLA. Grupos de revolucionarios toman la fortaleza medieval de La Bastilla en París, históricamente usada como prisión por los reyes de Francia y que alojaba a solo siete reos. La toma de la prisión dio lugar a la Revolución Francesa y al fin de la monarquía. El 14 de julio es fiesta nacional en Francia.

1912 - INDEPENDIENTE. El "rojo" de Avellaneda debuta en la Primera División del fútbol argentino. Fue en una goleada a Kimberley por 3 a 0 en el torneo de la Federación Argentina de Fútbol. Los goles los marcaron Bartolomé Lloveras, Francisco Roldán y José Laguna.

1921 - SACCO Y VANZETTI. Los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son condenados a muerte en la silla eléctrica por dos asesinatos en un robo en South Braintree (Massachusetts, EEUU). El juicio había durado pocas horas con testimonios xenófobos y otras irregularidades. Medio siglo después de la muerte de Sacco y Vanzetti se los declaró inocentes.

1941 - LEÓN NAJNUDEL. Nace en el barrio porteño de Villa Crespo el jugador y entrenador de básquetbol León Najnudel, uno de los principales impulsores de la Liga Nacional de ese deporte. Dirigió al equipo de Ferro campeón de 1989 y también a los de

Boca Juniors, Racing Club y del Zaragoza español, entre otros.

1956 - JULIO CHÁVEZ. Nace en el barrio porteño de Núñez el actor y director de teatro Julio Chávez (Julio Hirsch), ganador de 39 premios, entre ellos el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín, tres Cóndor de Plata y cuatro Martín Fierro. Realizó 21 obras teatrales y trabajó en once películas.

1982 - THE WALL. Se estrena en el Empire Leicester Square de Londres la película The Wall, dirigida por el cineasta británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd The Wall, de 1979. El guión fue escrito por Roger Waters, vocalista, bajista y cofundador de esa legendaria banda de rock progresivo.

1995 - FORMATO MP3. Investigadores del Instituto Fraunhofer de Alemania utilizan por primera vez la extensión .mp3 en archivos digitales de audio comprimido. El formato MP3 revolucionó la difusión de música y sonidos mediante dispositivos electrónicos digitales.

1999 - ISLAS MALVINAS. Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña firman en Londres un acuerdo que permite a los argentinos el ingreso a las islas Malvinas.

2011 - TECNÓPOLIS. En lo que fue un predio militar de 50 hectáreas en la localidad bonaerense de Villa Martelli, se inaugura Tecnópolis, la mayor feria de ciencia, tecnología, industria y cultura de América Latina. Fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

2016 - ATENTADO DE NIZA. El terrorista tunecino Mohamed Bouhlel mata a 86 personas al embestir con un camión de 19 toneladas a la multitud que festejaba el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses en Niza. El atentado, cometido en nombre del grupo Estado Islámico, causó 434 heridos.Bouhlel fue abatido por la Policía.

2012 - JORGE LUZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 90 años, el actor, humorista e imitador Jorge Luz (Oscar Jorge Da Luz Borbón), quien filmó más de 30 películas y fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ganó popularidad por su personaje de “La Porota” en el programa de televisión Las gatitas y ratones de Porcel.