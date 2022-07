La madre de una niña de ocho años radicó una denuncia este lunes en la comisaría de Roldán dando cuentas que el domingo a las 13.30, cuatro personas que se trasladaban en un VW Gol rojo intentaron el secuestro de su hija.

La madre contó que la niña había ido en bicicleta hasta un kiosco cercano a su casa del barrio Villa Flores. Detrás de ella, un hombre compró un chocolate y caramelos y luego se subió al auto con vidrios polarizados donde había otras tres personas y la empezaron a seguir mientras que, según agregó en la denuncia policial, una mujer de unos 50 años rubia y de contextura robusta la llamaba.

La progenitora de 30 años de edad agregó que la menor tomó por un descampado para llegar hasta su casa y el vehículo dio la vuelta por la esquina para alcanzarla ya llegando a su domicilio. “Justo voy saliendo de mi casa y veo que el auto venía detrás de mi hija. La señora me preguntó si mi hija me había dicho algo y después me ofreció si quería comprar medias”.

Paola, quién está convencida que lo que vivió su hija fue un intento de secuestro, le preguntó a su hija lo qué le habían dicho las personas del auto. La niña respondió que le querían dar un chocolate que habían comprado en el mismo kiosco que ella.

Denuncia

La familia se contactó con Guardia Urbana Municipal (GUR) y también fue hasta la Comisaría 6ª con intenciones de radicar una denuncia pero, según relató Paola, le dijeron que no se la podían tomar en ese momento porque no había sumariante y que volviera más tarde. La mujer decidió hacerla este lunes.