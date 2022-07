Restricciones al dólar: no se podrá comprar en cuotas en los freeshops de Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) restringió nuevamente las compras con tarjetas, esta vez será para los consumos en freeshops que se realicen dentro del país. La medida fue tomada por el directorio del organismo, que durante esta jornada se desprendió nuevamente de USD 80 millones, en el intento de contener la divisa estadounidense.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos”, señaló el BCRA en un comunicado.

Además, esta medida se suma a las que tomó el BCRA en noviembre del año pasado, cuando prohibió la financiación de aéreos y servicios turísticos al exterior, y a la medida de restricción de compras en cuotas para el consumo por vía postal «puerta a puerta», que se sancionó la semana pasada.