La provincia optimiza el servicio de agua potable en Casilda

El gobierno provincial, a través de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) continúa realizando obras con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable en todo el territorio santafesino.

En ese marco, vecinos del barrio Nueva Roma de la ciudad de Casilda, departamento Caseros, expresaron su satisfacción y agradecimiento por la conclusión de la obra finalizada en febrero de este año, que demandó una inversión oficial cercana a los 52 millones de pesos y benefició a 6.300 habitantes.

Nancy Andrada, directora de la Escuela N°1403 que se encuentra emplazada en el corazón del barrio, manifestó que “estamos viendo los buenos resultados. Antes teníamos dificultades porque en pleno verano no llegaba a cargarnos el tanque; pero ahora ese inconveniente ya no lo tenemos. Es una obra muy importante, no sólo para nosotros como escuela, sino para el barrio”.

Por su parte, Italo, vecino de la zona, expresó que “antes de que se inaugurara la obra no había agua. Hace 10 años que vivo acá y, por primera vez, hay una mejoría; hoy podemos decir que tenemos agua”.

Asimismo, vecinas y vecinos coincidieron en que ”la obra cambió nuestro día a día”.

Mientras que, el intendente local, Andrés Golosetti, aseguró que “miles de vecinos disfrutan de esta mejora, en un barrio donde en verano la presión del agua, en muchos casos, se reducía a cero”.

LA OBRA

Con una inversión cercana a los 52 millones de pesos, la obra fue puesta en servicio en febrero pasado por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en el marco de un convenio suscrito para asegurar el acceso al agua potable y el saneamiento cloacal en nueve ciudades de la provincia.

Los trabajos fueron ejecutados por el gobierno provincial, a través de Assa, con fondos provistos por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), y benefició a 6.300 vecinos.

Cabe señalar que la obra permitirá llevar a cabo posible futuras expansiones del servicio en la zona oeste de la ciudad.